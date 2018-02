Homem de 69 anos marca encontro com garota de 22 pelo Tinder e é esfaqueado

(Foto: reprodução/Facebook)

Aconteceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O empresário Roberto Del Cima, de 69 anos, marcou um encontro pelo aplicativo de relacionamentos Tinder com Vivian, de 22. Na noite de terça, 30, a moça foi até a casa dele para conhecê-lo. Mas, o que Roberto não esperava é que Vivian iria aparecer com um comparsa e seria esfaqueado.

Leia maisHomem é detido por ejacular em mulher em ônibus de SP e solto em …Jim Carrey não vai a júri por morte de namorada

Vivian, a principal suspeita do crime foi reconhecida através de suas fotos pelo Tinder. O comparsa que estava com ela não foi identificado ainda pela polícia, mas o delegado Marcus Neves, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), responsável pelas investigações, diz que tem indícios de quem seja.

Segundo a Polícia Civil, a empregada doméstica de Roberto afirmou ter ouvido o patrão gritar por socorro e dizer que estava sendo esfaqueado pela garota, isso quando os dois já estavam dentro do quarto. Ela também avistou o comparsa andando pela casa, antes de conseguir fugir para pedir ajuda.

Os dois roubaram jóias, relógios e um laptop da residência. O crime foi registrado como latrocínio tentado. Atualmente, Roberto está internado no Hospital Barra D’Or, na Barra, e teve cortes não profundos pelo corpo.

As infos são do Extra. Confira fotos abaixo :

Homem é esfaqueado por garota de 22 anos

1 de 5

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Homem é esfaqueado por garota de 22 anos

Créditos: reprodução

Homem é esfaqueado por garota de 22 anos

Créditos: reprodução

Homem é esfaqueado por garota de 22 anos

Créditos: reprodução

Homem é esfaqueado por garota de 22 anos

Créditos: reprodução

Homem é esfaqueado por garota de 22 anos

Créditos: reprodução

Mais galerias

Comportamento

Burning Man

Comportamento

Pessoas camufladas em ambientes

Comportamento

Homem tem ideia criativa para ajudar namorada que sofre de depressão

Anterior

Próxima



Fonte: Vírgula UOL