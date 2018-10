Homem de 41 anos come pizza todo dia desde criança

Homem come pizza todo dia

Um homem de Nova Jersey comeu pizza todos os dias desde que tinha 4 anos. Mike Roman, 41 anos, de Hackensack é um grande fã da refeição de inspiração italiana.

Em entrevista ao podcast New Theory Podcast, apresentado por Tom La Vecchia, ele disse que pizza foi e continua sendo a maior parte de suas refeições durante sua vida. Ainda que ele possa optar por outras refeições durante o dia, invariavelmente, ele come pizza à noite.

O homem até confessou que tinha que incorporá-lo em sua vida amorosa e disse a suas namoradas em potencial que o acordo antecipado para que eles soubessem que sua escolha de restaurante é limitada.

“Olha, se formos a qualquer lugar, tem que ter pizza. Não precisa ser uma pizzaria”, disse.

Ele acrescentou que, mesmo em seu casamento há um ano, ele devorou ​​pizza. Para sua lua de mel em Aruba, ele não se desviou.

Na cidade de Nova York, suas favoritas são de John’s e Grimaldi, mas seu tipo favorito é sem recheio.

“Pizza simples, massa fina, Margarita … qualquer coisa que se pareça com pizza comum”, afirmou.

A pizza obsessiva acredita que a pizza em seu estado natal, Nova Jersey, é tão boa quanto em Nova York.

Seu colesterol atingiu o pico ao longo dos anos, mas ele disse que recentemente voltou e que sua saúde está bem. “Jantar para mim não é nada de especial. Você precisa comer porque está com fome “, disse.

Homem come pizza todo dia

Fonte: Vírgula UOL