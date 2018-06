Homem cruza Pacífico a nado contra massa de lixo flutuante

O ativista francês partiu do Japão na terça-feira (5) e segue até São Francisco, nos EUA

O ativista francês Ben Lecomte, 50 anos, vai passar seis meses nadando no oceano Pacífico e cruzar a massa de lixo boiando nas águas em campanha contra o plástico. Ele partiu na terça-feira (5) de Choshi, no Japão. O plano é nadar do Japão a São Francisco em 180 dias, segundo informou o The Guardian.

Leia maisCanudo de plástico pode dar multa ou prisão na CalifórniaCientistas criam enzima que ‘come’ garrafas de plástico em dias

Lacomte deve percorrer 8 mil quilômetros, e cruzar 1,6 mil quilômetros de lixo no oceano Pacífico. A quantidade de lixo boiando no Pacífico, segundo pesquisa divulgada em março, tem tamanho equivalente a duas vezes o território da França, o total de 80 mil toneladas de plástico. Em 1998, Lacomte se aventurou no oceano Atlântico para campanha semelhante.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

Mais galerias

10 tatuagens russas e seus significados

Fotógrafos registram momentos de refugiados rohingya

Arthur Veríssimo reúne fotos em Grafismos Transcendentais

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

10 tatuagens russas e seus significados

Fotógrafos registram momentos de refugiados rohingya

Arthur Veríssimo reúne fotos em Grafismos Transcendentais

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1231395’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL