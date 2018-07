Homem corta unhas de 9 metros, maiores do mundo

Indiano cortou maior unha do mundo

Eles levaram 66 anos para crescer, mas apenas alguns minutos para cortar. Na quarta-feira, Shridhar Chillal de Pune, na Índia, que detém o Recorde Mundial do Guinness pelas unhas mais compridas em uma única mão, finalmente cortou as unhas. Ou melhor, um técnico usando uma máscara facial e empunhando uma ferramenta elétrica cuidadosamente os removeu durante uma “cerimônia de corte de unhas” em Nova York.

O homem de 82 anos vinha cultivando as unhas da mão esquerda desde os 14 anos. Quando medido pela última vez, suas unhas tinham um comprimento combinado de 9 metros, que é aproximadamente o mesmo comprimento que um ônibus. Sua unha mais longa estava no polegar.

Chillal disse que suas unhas eram tão frágeis que ele teve que ser muito cuidadoso para não quebrá-las durante o sono: “Eu não posso me mover muito, então a cada meia hora eu acordo e passo a mão para o outro lado a cama. ”Ele também estava com dor o tempo todo deles. Mas suas garras vêm com algumas vantagens. “Eu nunca tenho que esperar em uma fila”, disse ele ao Guinness World Records.

A histórica cerimónia de corte de unhas decorreu na Ripley’s Believe It or Not! Museu na Times Square, onde garras cortadas da Chillal serão exibidas para o público.

Fonte: Vírgula UOL