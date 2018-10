Homem corta cabeça de amigo para proteger mãe

Homem leva cabeça cortada para delegacia na Índia

Um homem no distrito de Mandya, em Karnataka, cortou a cabeça de seu amigo depois que ele supostamente tentou agredir sexualmente sua mãe. Após o incidente, Pashupati levou a cabeça decepada de Girish para uma delegacia e se rendeu.

Este foi o terceiro incidente desse tipo em Karnataka no último mês. Na quinta-feira, Aziz Khan, morador de Srinivasapura, chegou a uma delegacia com a cabeça decepada de uma mulher. Ele estava supostamente em um relacionamento com ela.

No início deste mês, um homem entrou em uma delegacia de polícia em Chikmagalur com uma cabeça decepada e se rendeu diante de policiais chocados. A polícia disse que Satish pegou sua esposa com outro homem e a decapitou. Ele conseguiu escapar de seu facão, mas sofreu alguns ferimentos, disse a polícia.

Em casa, o feminicida colocou a cabeça da mulher em uma sacola, andou 20 km até a delegacia de polícia em sua motocicleta e se rendeu.

O homem não mostrou nenhum remorso à polícia. Só lamentava não ter conseguido matar o amante de sua mulher.

Fonte: Vírgula UOL