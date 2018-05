Homem contrata agente do FBI disfarçado para matar vizinho negro

Brandon Cory Lecroy contratou agente disfarçado do FBI para fazer o trabalho

Um homem está sendo acusado de contratar membro de um grupo da “supremacia branca” para matar o vizinho negro. Brandon Cory Lecroy, da Carolina do Sul, ofereceu dinheiro a um agente do FBI disfarçado para concluir o trabalho. “Quinhentos dólares e ele é um fantasma”, disse. As informações são do Independent UK.

Lecroy teria requisitado ainda que uma cruz em chamas fosse instalada no jardim do vizinho e que ele fosse pendurado em uma árvore. Lecroy se encontrou com o agente disfarçado para discutir planos futuros e pagou a quantia de cerca de R$ 280 pela execução do vizinho. Lecroy foi preso no mesmo dia e aguarda julgamento.



Fonte: Vírgula UOL