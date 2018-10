Homem compra cachorro e descobre que é um rato

Rato vendido como cachorro

Um homem ficou surpreso ao descobrir que o pequeno cão de estimação que ele comprou para um companheiro era na verdade um roedor gordo conhecido como rato de bambu.

O caso curioso ocorreu em uma região não especificada da China. O trabalhador de escritório decidiu comprar um animal de estimação para evitar ficar sozinho por muito tempo.

De acordo com a mídia local, ele comprou o que ele achava ser um “pequeno cachorro preto” de um vendedor local por um preço muito barato.

No entanto, com o passar do tempo, ele começou a ficar desconfiado sobre o animal, já que ele não tinha nenhum pelo ou corria.

Ele compartilhou suas preocupações on-line, pedindo aos internautas para ajudá-lo a descobrir que raça de cachorro ele tinha.

No final, descobriu-se que o “cão” era na verdade um rato de bambu que vive no leste da Ásia e se alimenta principalmente de bambu e outras plantas.

Preparado como iguaria

Segundo relatos, em algumas partes da China, o rato de bambu chinês é preparado como uma iguaria.

Sem saber como cuidar adequadamente do rato grande, ele decidiu entregá-lo. Um usuário online comentou: “Eu teria mantido o carinha”. Enquanto outro escreveu: “É muito fofo, seja o que for.”

Relembre outra história em que um rato foi encontrado em prato servido na China:

Fonte: Vírgula UOL