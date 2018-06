Homem com pênis gigante diz que tamanho destruiu carreira como ator

Ator fica preso a pequenas participações por conta do tamanho avantajado de seu pênis, segundo ele

Jonah Falcon, 47 anos, afirma ser dono do maior pênis do mundo, com mais de 34 centímetros de comprimento quando ereto. Em entrevista ao Mirror, Falcon contou que o tamanho avantajado do membro o ajudou a “ir para cama” com várias celebridades e a ganhar reputação na indústria de filmes eróticos. No entanto, ter “o maior pênis do mundo” atrapalha que Falcon consiga papéis importantes em produções de Hollywood. “É um saco! Fico preso a pequenos papéis. Talvez no Reino Unido e na Alemanha isso (ter um pênis gigante) ajudaria na minha carreira, mas aqui em Hollywood é um ponto negativo.

Falcon contou que famosas o procuram para sexo e que já teve relações sexuais com atores e atrizes ganhadores do Oscar. O ator contou que gosta de ouvir elogios de atrizes pornôs sobre o tamanho de seu pênis.

Fonte: Vírgula UOL