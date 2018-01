Homem com o maior pênis do mundo é fraude, diz médico

(Foto: reprodução/Metro UK)

Roberto Esquivel Cabrera, mexicano de 55 anos, é conhecido por ter o maior pênis do mundo. Seu órgão sexual mede 48 centímetros e ultrapassa os seus joelhos. Porém, o radiologista Dr. Jesus Pablo Gil Muro afirmou recentemente que o membro de Cabrera é uma fraude.

“O que a tomografia computadorizada mostrou foi que existe um prepúcio muito grande, que vai até antes do joelho. A maior parte do pênis é prepúcio, vasos sanguíneos e alguma inflamação da pele”, diz o médico. No entanto, Cabrera não quis retirar as ligaduras que usa em seu pênis para o doutor o examinar, informa o Metro.

Cabrera colocou pesos em seu pênis durante toda a sua vida para aumentar o tamanho do órgão. Seu objetivo era entrar para a indústria de filmes pornô, mas o tamanho o impedia de ter qualquer relação sexual com uma mulher. O mexicano também tem problemas em não conseguir emprego, pois não consegue vestir qualquer uniforme e nem ficar de joelhos.

(Foto: reprodução/Metro UK)

Jonah Falcon, que é considerado o homem com o segundo maior pênis do mundo, medindo 34,29 centímetros, também afirma que o órgão de Cabrera é uma fraude: “Não é natural, pois que ele coloca pesos para aumentá-lo. Ele trapaceou”

O Dr. Jesus David Salazar Gonzalez sugeriu a Cabrera que fizesse uma redução peniana para que pudesse voltar a ter uma vida normal, com relações sexuais e até filhos, mas ele não aceitou. “Ele prefere ter um pênis maior do que o resto das pessoas. É algo que o torna diferente e faz com que se sinta especial”, diz o médico. “Ele é obcecado com o comprimento de seu pênis“, finaliza Dr. Muro.

Confira abaixo mais fotos de Cabrera:

Créditos: Reprodução/Metro UK

Créditos: Reprodução/Metro UK

Créditos: Reprodução/Metro UK

Créditos: Reprodução/Metro UK

Créditos: Reprodução/Metro UK

Créditos: Reprodução/Metro UK

Fonte: Vírgula UOL