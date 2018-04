Homem com atrofia nos pés ganha chinelo especial com ajuda da Havaianas

Michele e Giovani

Leia maisEsse estudante teve a melhor ideia pra driblar a proibição de …Estagiário de restaurante ajuda homem a comer em shopping de …

Michelle Navarro queria dar uma presente especial para o namorado, Giovani Bit: um chinelo! Sim, você não leu errado, ela queria dar um chinelo para o namorado, porque há 17 anos ele não conseguia usar um.

Giovani sofreu um grave acidente em 2000. Um caminhão passou por cima dele, que estava de moto. Assim, teve uma lesão medular, que o deixou paraplégico por 6 anos.

Os chinelos!

“Totalmente desenganado dos médicos de que voltaria a andar. Muito inconformismo, muita fisio, muita dor, muito esforço depois: Voltou. Porém, com algumas limitações e outras tantas sequelas…”, contou Michelle em um post do Facebook.

Uma dessas sequelas é uma atrofia nos pés, chamada perésia, que deixa os pés tortos e inviabiliza o uso de alguns calçados, como chinelos.

Foi aí que ela entrou em contato com a Havaianas para ver se conseguia um chinelo com “tiras diferenciadas”.

“Vi que haviam lançado um chinelo com estampa do PlayStation (para quem não sabe, somos apaixonados por games). Imediatamente contatei a Havaianas pedindo suporte para localizar uma loja que vendesse esse chinelo, mas com as tiras diferenciadas, que prendessem nos pés – ou que me informassem como e onde conseguir as tais ‘tiras diferenciadas’, que eu trocaria pelas que vem no chinelo”, contou.

Assim, ela contou sua história para a Paloma, que trabalha na Havaianas, que pediu mais detalhes sobre o caso de Giovani e contou que o tal chinelo com “tiras diferenciadas” já exisitia, portanto ia mandá-lo para o rapaz de presente.

“Estamos juntos há 4 anos e poucas vezes eu o vi tão EMOCIONADO! Olhava os chinelos nos pés e olhava para mim, olhava para os chinelos e para mim… Só sorrisos e olhos marejados…”, contou.

Confira o relato completo:

Fonte: Vírgula UOL