Homem cai nos trilhos do Metrô durante briga no Rio

Um rapaz foi atropelado ontem (30) por um vagão do Metrô, na estação Cardeal Arcoverde, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo a administradora MetrôRio, o acidente aconteceu após uma briga entre dois passageiros, o que resultou na queda de um deles sobre os trilhos.



Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída na linha férrea, sendo levada ao Hospital Municipal Miguel Couto. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o paciente passou por uma cirurgia e seu quadro é estável.



De acordo com a Polícia Civil, o suspeito de ter empurrado a vítima, um jovem de 23 anos, foi preso em flagrante por crime de lesão corporal de natureza grave. Testemunhas já foram ouvidas na delegacia e agentes analisarão as imagens das câmeras de segurança da estação.



Em nota, o MetrôRio lamentou o incidente e se colocou à disposição das autoridades. As estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo ficaram fechadas durante operação de atendimento à vítima, mas já estão normalizadas.

*Estagiária sob supervisão de Mario Toledo

Fonte: Agência Brasil