Homem ataca soldado romano com capacete durante Paixão de Cristo

LAtaque durante Paixão de Cristo

Leia mais’Não sabia que ele tinha sofrido tanto’, diz Nicole Bahls sobre …Você conhece a aparência real de Jesus Cristo?

Com um golpe de capacete na nuca, um homem atacou um “soldado romano” que participava de uma montagem teatral da Paixão de Cristo.

Um vídeo do incidente, ocorrido em Nova Hartz, Rio Grande do Sul, foi postado e viralizou no Facebook.

O momento inusitado ocorreu na sexta (30). Ele ocorre logo após o soldado entrar em cena e açoitar Jesus Cristo com uma lança.

Segundo o jornal Panorama, após a primeira agressão, ele ainda trocou socos com outro ator e acabou rendido por outros participantes da peça no próprio palco.

Um irmão do agressor apareceu e explicou que ele sofre surtos psicóticos. Os atores agredidos registraram boletim de ocorrência.

Fonte: Vírgula UOL