‘Homem-Aranha’ escala prédio em Paris e salva criança pendurada

Quem disse que super-herói não existe? Um jovem malês encarnou o ‘Homem-Aranha’ em Paris e escalou rapidamente um prédio de 4 andares para salvar uma criança que estava pendurada prestes a cair. O resgate durou menos de 30 segundos e foi filmado, viralizando nas redes sociais.

Após a criança ser salva, o ‘herói’ foi identificado: Mamudu Gasama, de 22 anos. Nesta segunda, 28, o malês foi convidado para se encontrar com o presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu. Ao saber que sua documentação se encontrava irregular, o chefe do governo disse que o rapaz será naturalizado francês pelo ato de coragem.

O pai da criança foi detido, informa o Metro UK.

Confira o momento inacreditável:

Fonte: Vírgula UOL