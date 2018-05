Homem ameaça destruir ambulância estacionada em vaga particular e é preso

Bilhete foi deixado na ambulância

Um homem foi preso em Londres após deixar bilhete em ambulância ameaçando paramédicos de que destruiria o veículo na próxima vez em que ele fosse estacionado em sua “vaga de particular”. Os profissionais estavam fazendo atendimento a uma vítima de infarto no local. “Aviso que essa é uma vaga particular de estacionamento, na próxima vez esse carro será destruído”, escreveu o homem.

A polícia do leste de Londres postou no Twitter o ocorrido. Um homem de 38 anos foi preso como autor do bilhete. Natasha Wills, do Serviço de Ambulância de Londres, disse: “quando se trata de pacientes em situação de emergência, priorizamos chegar à cena o mais rápido e seguro possível”.

