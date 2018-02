Homem abaixa as calças e mostra o bumbum em jornal da Rede Globo

Reprodução Homem mostra o bumbum durante o Bom Dia Rio

Leia maisAtor mirim da Globo presta queixa após sofrer racismo na …Globo vai demitir Angélica se Luciano Huck for candidato à …

Um homem surpreendeu o público que assistia o Bom Dia Rio na última quinta-feira (22).

Enquanto o repórter Diego Haidar falava com moradores do Recreio dos Bandeirantes, que reclamavam da falta de uma linha de ônibus, um homem apareceu, abaixou as calças e mostrou o bumbum em rede nacional.

O rapaz ainda deu alguns tapas no próprio bumbum e o apontou para o público. É claro que o caso acabou viralizando nas redes sociais, né?

Enquanto isso no Bom Dia Rio…@BomDiaBrasil pic.twitter.com/pIwNvHt6X8

— AndréNé (@Andrluipa) 22 de fevereiro de 2018

Fonte: Vírgula UOL