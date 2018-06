Hollywood: Bob Marley ganhará sua 1ª cinebiografia

(Foto: reprodução) Bob Marley

Bob Marley, o Rei do Reggae, ganhará o seu primeiro filme biográfico. Em comunicado, a Paramount Pictures informou que Hollywood pretende levar a história do músico jamaicano para as telonas.

Ziggy Marley, filho de Bob, está envolvido na produção e já começou a trabalhar no roteiro, diz a Variety. Como o projeto ainda está em fase inicial, informações como produtores, diretores e elenco não foram divulgadas.

Bob Marley viveu até os 36 anos, quando morreu em 1981, vítima de um câncer. Até hoje o cantor é idolatrado pelos fãs que seguem seus passos e propagam a cultura da música jamaicana pelo mundo.

Palpites de quem interpretará o astro no cinema?

Fonte: Vírgula UOL