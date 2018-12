Holandês pede na justiça para alterar sua data de nascimento e ser 20 anos mais jovem

O holandês Emile Ratelband tem 69 anos, mas entrou na justiça para que sua idade fosse legalmente reduzida para 45, já que ele se sente física e psicologicamente mais próximo deste segundo número.

Leia maisNovela ‘A Usurpadora’ irá virar série com 25 episódiosPolícia investiga morte de cachorro em supermercado

O pedido do aposentado, que foi negado, dizia que sua data de nascimento deveria ser modificada de 11 de março de 1949 para 11 de março de 1969. “Reduzir a minha idade vai me dar mais chances de trabalho e atrair mais mulheres em aplicativos, por exemplos”, disse ao site Daily Mail.

“Minha solicitação se encaixa em formas de transformação pessoal, as mesmas que permitem que pessoas mudem de nome ou gênero”, argumentou Emile.

A justiça negou o pedido dizendo que as leis do país têm regulamentações baseadas em idade, como obrigatoriedade de votar e ir à escola e, que se abrisse uma exceção, estes decretos perderiam o sentido.

Fonte: Vírgula UOL