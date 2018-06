Holanda constrói casas habitáveis usando impressora em 3D

Os primeiros cinco imóveis contam com 20 famílias interessadas

A cidade Eindhoven, na Holanda, deve ser a primeira no mundo com casas habitáveis construídas por uma impressora em 3D. O uso da tecnologia em construções deve revolucionar o mercado, segundo informou o The Guardian. As primeiras cinco casas estarão disponíveis para aluguel em 2019. O imóvel conta com dois quartos e já interessou 20 famílias.

Intitulado Milestone, o projeto corta custos e danos ao meio ambiente, reduzindo a quantidade de cimento utilizada, segundo Rudy van Gurp, um dos responsáveis pelo Milestone. O cimento será impresso, camada por camada, de acordo com Gurp.

Faixa de pedestres em 3D

Na pequena cidade de Ísafjörður, na Islândia, uma novidade vem chamando a atenção de todo mundo. Uma faixa de pedestres foi pintada com efeito 3D para ajudar a reduzir a velocidade dos carros e, assim, deixar a rua mais segura para pedestres

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL