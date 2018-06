Hogwarts Express da vida real abre vaga para voluntário expert em Harry Potter

Se você é expert em Harry Porter, este é o emprego dos seus sonhos. A North Yorkshire Moors Historical Railway procura um voluntário para guiar os visitantes pelo local. A linha de trem histórica, localizada na vila de Goathland, na Inglaterra, inspirou o Hogwarts Express da fantasia.

Segundo o anúncio da vaga, o voluntário tem que estar disponível para trabalhar qualquer dia incluindo finais de semana e noites. Entre as responsabilidades, estão guiar tours pela Estação Goathland contando os detalhes dos seus 180 anos de história e relacionando o local com os livres e filmes da série de J. K. Rowling.

Ser o rosto da estação para participações em programas de TV também é uma das tarefas. As exigências pedem conhecimento absoluto em Magia e também experiência como guia turístico. Corre porque as inscrições vão até o dia 30 de junho.

Fonte: Vírgula UOL