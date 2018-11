Hockney é vendido por R$ 340 milhões, recorde para artista vivo

Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)

Uma das pinturas mais icônicas do século 20 quebrou o recorde mundial do trabalho mais caro de um artista vivo vendido em leilão.

Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), de David Hockney, foi leiloado na quinta-feira pela Christie’s, na cidade de Nova York, por um recorde de R$ 340 milhões (US$ 90 milhões), que quebrou o recorde de R$ 210 (US$ 58,4 milhões registrado por Jeff Koons, em 2013, com a obra Baloon Dog.

A oferta oficial vencedora foi exatamente US $ 90.312.500 – por um comprador anônimo. O trabalho foi anteriormente de propriedade do executivo recordista bilionário David Geffen, que o vendeu para um colecionador particular em 1995.

O lote de pós-guerra e arte contemporânea também incluiu uma pintura de Jean-Michel Basquiat, “Discography Two”, que vendeu por US $ 20,9 milhões, e um trabalho sem título Mark Rothko que vendeu por US $ 35,7 milhões. No total, o lote arrecadou mais de US $ 357 milhões.

Alex Rotter, co-presidente do pós-guerra e da arte contemporânea da Christie’s, descreveu a pintura acrílica de Hockney como “uma das grandes obras-primas da era moderna”.

“O brilhantismo de David Hockney como artista está em plena exibição com essa tela monumental, que encapsula a essência da paisagem idealizada à beira da piscina e a tremenda complexidade que existe nas relações humanas”, disse Rotter em um comunicado. “Com esta pintura, Hockney cimentou sua colocação no reino dos artistas mais venerados da história e, em novembro, está prestes a se tornar a mais valiosa obra de arte de um artista vivo já vendido em leilão.”

Hockney, reverenciado como um dos artistas mais influentes da Grã-Bretanha e pioneiro do movimento pop art dos anos 1960, concebeu a composição para o retrato duplo por acaso, depois de ver a justaposição de duas fotografias no chão de seu estúdio em Londres – um de uma figura nadando debaixo d’água em uma piscina e o outro de um garoto olhando para algo no chão.

Ele começou a pintar em outubro de 1971, mas abandonou a primeira versão da tela meses depois, no final de seu relacionamento de cinco anos com Peter Schlesinger, um artista americano muito mais jovem que era a musa original de Hockney, segundo a Christie’s.

Hockney, de 81 anos, recomeçou no começo de abril de 1972, esperando terminar a peça para uma exposição planejada em Nova York no mês seguinte. Ele viajou para a mansão do cineasta inglês Tony Richardson no sul da França, Le Nid du Duc, que se tornou o cenário para várias obras de Hockney.

Lá, ele tirou centenas de fotos da piscina da vila e uma vista de tirar o fôlego em preparação para a pintura, usando seu assistente de estúdio como substituto de Schlesinger e um jovem fotógrafo como o nadador, de acordo com a Christie’s.

Veja em nossa galeria, lista com 10 dicas para aproveitar a Bienal de Arte de São Paulo, aberta até 9 de dezembro.

10 dicas para 33ª Bienal de São Paulo – 1. Vá com tempo

Reserve pelo menos três horas para explorar todas as áreas. Na foto, exposição de Antonio Ballester Moreno na 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

2. Preste atenção

Uma das propostas este ano é o “convite à atenção”, com exercícios propostos para práticas em grupos ou individuais. É algo que pode ser levado para a vida. Exposição de Karin Mamma Antdersson. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

3. Descubra novos artistas

A curadoria fez um trabalho incrível. Um dos artistas que deve atingir um novo status após a mostra é o paraguaio Feliciano Centurión (1962-1996). Na imagem, Cordero sacrificado [Cordeiro sacrificado], 1996. Técnica: Acrílica sobre cobertor de poliéster]Dimensões: 236,2 cm x 130,8 cm aprox. Coleção: Blanton Museum of Art.

Créditos: Rick Hall

4. Não perca as estrelas da mostra

O craque brasileiro Waltercio Caldas é um dos destaques. Ele é um antídoto perfeito ao complexo de vira-latas.

Créditos: Divulgação

5. Mamma Andersson

A sueca Mamma Andersson é um dos ícones da volta da pintura e montou uma exposição interessante com algumas de suas referências nórdicas.

Créditos: Divulgação

5. Claudia Fontes

Outro artista imperdível da mostra é a argentina radicada na Inglaterra Claudia Fontes. Nome forte da escultura

Créditos: Divulgação

6. Lucia Nogueira

A brasileira que nasceu em Goiânia, em 1950, e morreu em Londres, em 1998, ganhou merecido destaque do curador Gabriel Pérez-Barreiro. Na foto, At Will and the Other [À vontade e o outro], 1989. Técnica: Metal, organza, feijões pretos, bolas de esferovite, travesseiros de penas. Dimensões: 42 x 135 x 165 cm. Coleção: Annely Juda Fine Art, Londres.

Créditos: Lucia Nogueira

7. Siron Franco

A série sobre o desastre com o césio-157, maior acidente radiológico do mundo, do brasileiro Siron Franco, é parada obrigatória.

8. Anibal López

Da Guatemala, o artista nascido em 1964 e falecido em 2014, também é conhecido como A-1 53167, número da sua carteira de identidade. Em uma de suas performances, ele orientou que os seguranças deixassem apenas “pessoas bonitas” a entrar na abertura de uma exposição e acabou ele também barrado de sua própria mostra. Fortemente político.

9. Faça a visita guiada

Se você quer obter o máximo de informação, participe das atividades educativas. Na foto, obra de Claudia Fontes. Montagem da 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo

10. Seja seu próprio guia

Vá mais de uma vez, perca-se, crie sua própria maneira de curtir a Bienal, ela dá margem para interpretações e sensações infinitas. Na foto, exposição de Antonio Ballester Moreno. Visitação de trabalhadores da exposição e seus familiares durante o brunch dos funcionários.

Créditos: Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo

Montagem

Montagem da exposição de Mark Dion para a 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Daniel Malva / Fundação Bienal de São Paulo

Montagem

Obra de Nicole Vlado durante a montagem da 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo

Pré-abertura

Exposição de Antonio Ballester Moreno. Visitação de trabalhadores da exposição e seus familiares durante o brunch dos funcionários.

Créditos: Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo

Montagem

Painel de fachada durante a montagem da 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo

Pré-abertura

Exposição de Antonio Ballester Moreno. Visitação de trabalhadores da exposição e seus familiares durante o brunch dos funcionários.

Créditos: Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo

Pré-abertura

Exposição de Claudia Fontes. Visitação de trabalhadores da exposição e seus familiares durante o brunch dos funcionários.

Créditos: Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo

Pré-abertura

Exposição de Claudia Fontes. Visitação de trabalhadores da exposição e seus familiares durante o brunch dos funcionários.

Créditos: Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo

Montagem

Painel de fachada durante a montagem da 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo

Montagem

Obra de Maria Laet durante a montagem da 33a Bienal de São Paulo

Créditos: Daniel Malva/Fundação Bienal de São Paulo

Pré-abertura

Obra de Ben Rivers. Visitação de trabalhadores da exposição e seus familiares durante o brunch dos funcionários.

Créditos: Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo

Montagem

Exposição de Antonio Ballester Moreno. Montagem da 33a Bienal de São Paulo. São Paulo

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Antonio Ballester Moreno. Visitação dos convidados do jantar de captação de recursos promovido pela Fundação Bienal de São Paulo pré-abertura da 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo

Pré-abertura

Alejandro Corujeira, artista. Visitação dos convidados do jantar de captação de recursos promovido pela Fundação Bienal de São Paulo pré-abertura da 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo

33BSP – Pré-abertura

Exposição de Nelson Felix. Visitação dos convidados do jantar de captação de recursos promovido pela Fundação Bienal de São Paulo pré-abertura da 33a Bienal de São Paulo. 03/09/2018 © Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São Paulo

Pré-abertura

Exposição de Vania Mignone. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Denise Milan. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Denise Milan. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Denise Milan. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Claudia Fontes. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Wura-Natasha Ogunji. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Wura-Natasha Ogunji. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Obra de Zilvinas Landzbergas. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Karin Mamma Andersson. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Feliciano Centurion. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Norman Brosterman. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Sofia Borges. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Sofia Borges. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Sofia Borges. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Alejandro Cesarco. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Alejandro Cesarco. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Alejandro Cesarco. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Anibal Lopez. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Karin Mamma Antdersson na 33a Bienal de São Paulo

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

Pré-abertura

Exposição de Karin Mamma Antdersson. 33a Bienal de São Paulo.

Créditos: Leo Eloy / Estúdio Garagem / Fundação Bienal de São Paulo.

