‘Hit não tem receita’, diz Paula Mattos, que se une a Matheus e Kauan

Paula Mattos lançou recentemente Matéria de Amor com participação de Matheus e Kauan. De compositora ao estrelato, aos 27 anos, ela é um dos nomes destacados do momento atual do sertanejo feminino.

Entre os intérpretes que cantaram as músicas de Paula estão Simone e Simaria, Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, Naiara Azevedo, Thaeme & Thiago, Henrique e Juliano, Wesley Safadão, Luan Santana, Gusttavo Lima, Matheus e Kauan, Michel Teló, Marcos & Belutti, João Neto e Frederico, Cristiano Araújo, Zé Felipe, Leonardo, Edson e Hudson, Munhoz e Mariano, Banda Malta, Pablo e Aviões Do Forró.

Em seu primeiro DVD Acústico, Paula explodiu os hits Que Sorte a Nossa e Rosa Amarela. No lançamento do segundo DVD Paula Mattos Ao Vivo em São Paulo teve participação de Marília Mendonça e Maiara e Maraisa.

Matéria de Amor tem produção musical de William dos Santos e composição de Paula Mattos, Luiz Henrique Paloni e Renno Poeta.

Qual é o segredo para fazer um grande hit?

Paula Mattos – Na minha opinião, o hit não tem forma nem receita, quando cai no gosto do público, já era. Eu procuro sempre falar de assuntos mais populares para que as pessoas se identifiquem com a história. É primordial também acreditar na sua verdade musical e não perder a essência.

Quais as qualidades de Matheus e Kauan que mais admira?

Paula Mattos – A musicalidade e as composições.

O que está rolando de mais novo na música brasileira hoje, na sua opinião?

Paula Mattos – Na minha opinião, pelo que ouço no dia a dia e nas playlists mais ouvidas, acho que o eletrônico e o ragga estão muito em alta. O público tem gostado também das musicas com participações.

O sertanejo usa muitos elementos do pop e rock, o que faz com que uma música seja caracterizada como sertaneja hoje em dia?

Paula Mattos – O sertanejo de hoje é uma mistura, é um “Sertanejo Pop”. Tipo no meu caso (risos)… Eu acho que o que diferencia hoje em dia o sertanejo, são as vaneiras (referência ao vaneirão) e as sofrências, que são mais dançantes e que também se usa muito o instrumento sanfona que caracteriza o estilo musical.

Quais são suas principais referências musicais fora do sertanejo?

Paula Mattos – Shawn Mendes, Sandy, Ana Carolina e Bruna Karla.

