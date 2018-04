Hidromel: uma das bebidas alcoólicas mais antigas do mundo ganha fama como nerd

Hidromel. Foto: Raphael Criscuolo

Antes do vinho e da cerveja, veio o hidromel. Considerada uma das bebidas alcoólicas mais antigas do mundo, hoje o hidromel é redescoberto por fãs de séries, jogos e RPG e ganha fama como bebida nerd e mágica. Mas, afinal, o que é o hidromel? O Virgula experimentou num lugar em São Paulo que tem tudo a ver com essa atmosfera, a hamburgueria Taverna Medieval, em São Paulo, que é inteira inspirada em filmes e jogos com a temática da Idade Média.

O hidromel é uma bebida fermentada – assim como o vinho e a cerveja –, só que feita à base de mel e água. A cor lembra a de um vinho branco, e ela pode ser seca ou suave também como o vinho. A partir da quantidade de mel usada, resulta um hidromel mais seco ou doce. O tipo suave lembra o sabor de um licor, já o seco se parece mais com vinho. O teor alcoólico também é semelhante ao dos vinhos e mais alto que da maioria das cervejas: fica em torno de 13%. A dose custa R$ 16 na Taverna Medieval.

Muito citado em Harry Potter como a bebida preferida dos bruxos adultos, historicamente o hidromel foi bastante consumido na Idade Média. Foi a bebida dos chineses, egípcios, gregos e romanos, mas ficou mais conhecida pelos vikings. Sua origem data de pelo menos 8 mil anos atrás, mas acabou perdendo espaço com a descoberta do vinho e foi redescoberta recentemente como bebida mágica de filmes e jogos de RPG. Além de aparecer em Harry Potter, também está em Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Robin Hood e Beowulf.

Drinques como ‘poções mágicas´

Reza uma das lendas em torno do hidromel que a bebida também teria dado origem ao termo lua de mel, porque teria sido consumida por recém-casados por uma semana após o matrimônio.

Na Taverna Medieval, os garçons vestidos como personagens medievais oferecem as “bebidas mágicas” do cardápio às “miladies” e aos “milordes”. Sim, eles só chamam os clientes assim. Você experimenta o hidromel em um copo de vidro personalizado com uma caveira, inspiração viking. Mas também pode provar a bebida em uma versão brasileira – ou seria a caipirinha na adaptação viking? Combina muito bem com os deliciosos hambúrgueres da casa.

Hambúrguer bovino de 180g, bacon e MUITO fondue de queijo. Por R$ 34

Onde beber hidromel

Taverna Medieval

Endereço: Rua Gandavo, 456 – Vila Mariana – São Paulo/SP

Telefone: 4114-2816

Horário de funcionamento: de terça a quinta-feira das 18h às 23h, sextas e sábados das 18h à 1h, e domingos das 18h às 23h.

Fonte: Vírgula UOL