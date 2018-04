Heróis: veja transformações de pessoas que eliminaram muito peso

Antes e depois de pessoas que perderam peso

É fácil encontrar uma desculpa para pular um treino ou burlar a dieta, mas ignorar sua saúde muito e isso vai se deteriorar seriamente. Mas isso não significa que você não possa voltar à forma depois que um menor ou um grande deslize. Quilos Mortais ou My 600-lb Life (minha vida de 272 kg) é uma série de TV de realidade que se concentra em pessoas com obesidade mórbida e suas tentativas de mudar.

Algumas das transformações no programa TLC são tão incríveis que você provavelmente não acreditará que as fotos antes e depois mostram os mesmos participantes.

Minha Vida de 600 libras foi feita para ser uma minissérie de cinco partes envolvendo quatro pacientes obesos mórbidos, mas devido à sua popularidade, novos episódios foram filmados.

Cada pessoa que aparece no programa pesa cerca de 270 kg no começo e tenta reduzir os números para um nível saudável. As estrelas determinadas do programa eliminaram de 73 a 192 quilos. “Eles provam que não importa quão grandes sejam seus objetivos se você tiver a mentalidade certa. Por mais piegas que pareça, nada é impossível”, afirmou o Bored Panda.

Antes e depois. Veja transformações de pessoas que eliminaram muito peso:

Antes e depois de pessoas que eliminaram muito peso

Antes e depois de pessoas que eliminaram muito peso

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Fonte: Vírgula UOL