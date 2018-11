Hermeto Pascoal é maior brasileiro no Grammy Latino

Hermeto Pascoal por Gabriel Quintão

Hermeto Pascoal foi o único brasileiro vencer em categorias com concorrentes que não eram brasileiros. Anitta estava indicada em duas e saiu sem nenhum prêmio. O alagoano de 82 anos venceu na categoria Melhor Álbum de Jazz Latino com o álbum No Mundo dos Sons.

Jorge Drexler foi o grande nome nesta quinta-feira (15) na 19ª cerimônia do Grammy Latino, em Las Vegas. O uruguaio levou três prêmios, inclusive os de Canção e Gravação do Ano, e na qual a espanhola Rosalía confirmou com dois prêmios a repercussão internacional de suas músicas.

Com os prêmios de melhor álbum de música popular brasileira e melhor canção em língua portuguesa, Chico Buarque foi um dos destaques entre os artistas brasileiros.

Hermeto Pascoal

Gênio da música brasileira, Hermeto sempre foi confundido com Sivuca. Ele conta, no entanto, que em uma oportunidade alguém perguntou ao “Sivuca” se ele conhecia um baixista e Hermeto que precisava de grana, se aventurou a tocar o instrumento pela primeira vez. Terminou a noite com bolhas nos dedos, mas com dinheiro no bolso.

Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal

