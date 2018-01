Hermanos espetaculares! Fuerza Bruta volta a São Paulo com cenas inéditas

(Foto: divulgação) Fuerza Bruta

O Fuerza Bruta, um dos espetáculos mais incríveis da Terra, está de volta a São Paulo. Só que desta vez o grupo argentino traz uma grande novidade aos brasileiros: dois números inéditos serão apresentados na turnê 2018, que estreia neste sábado, 13, no Citibank Hall, e vai até 25 de fevereiro.

Fuerza Bruta é uma experiência de teatro dinâmica e imersiva que propõe usar todos os tipos de meios para operar efetivamente na sensibilidade do espectador. O espetáculo é apresentado em um espaço onde a velocidade dos estímulos recebidos supera a reação intelectual e a emoção chega primeiro em quem estiver assistindo. Nele, o público faz parte do palco principal e é envolvido em 360 ​​graus com efeitos visuais e em alguns momentos em contato com ações apenas poucos centímetros acima de suas cabeças.

O projeto nasceu em 2003, em Buenos Aires, Argentina, e virou o maior sucesso no mundo todo. Fuerza Bruta já passou por Portugal, Inglaterra, Escócia, Colômbia, Estados Unidos, Alemanha, França, México, Venezuela, Rússia, Porto Rico, Taiwan, Espanha, Bélgica, Uruguai, Grécia, Holanda, China, Coréia do Sul, Chile, Irlanda, e foi visto por quase 6 milhões de pessoas.

Quem nunca assistiu, deveria. E, quem já viu com certeza vai querer ir novamente, ainda mais com cenas inéditas. Este é o momento.

Os batuques multicoloridos do Fuerza Bruta

SERVIÇO

Fuerza Bruta

Temporada: De 13 de janeiro a 25 de fevereiro

Sessões: de quarta a domingo

Local: Citibank Hall SP – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP).

Capacidade: 1.000 lugares

Ingressos: de R$ 90 a 180

Duração: Aproximadamente 1h10.

Venda de ingressos no site: www.ticketsforfun.com.br

Classificação etária indicativa: Livre: permitida a entrada acompanhado dos pais ou responsáveis legais. De 12 anos em diante: permitida a entrada desacompanhados.

Abertura da casa: 1h antes do espetáculo.

Acesso para deficientes

Sessão com audiodescrição e libras

Ar-condicionado

Estacionamento (terceirizado): R$ 50.

Fonte: Vírgula UOL