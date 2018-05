Helicóptero cai no mar na Barra da Tijuca; uma pessoa morreu

Um helicóptero caiu no mar, na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, altura do posto 5, em frente ao hotel Sheraton. A aeronave não afundou totalmente. Equipes de mergulhadores do Grupamento de Buscas e Salvamento (GBS) e homens do Salvamento Marítimo conseguiram retirar três pessoas do helicóptero. Eles foram levados para a areia da praia com vida. Uma quarta pessoa morreu afogada. Todas as vítimas são homens.

Lanchas do Grupamento Marítimo de Salvamento e um helicóptero da corporação dão suporte à ação. O helicóptero caiu a 200 metros da praia, antes da arrebentação e não chegou a afundar. A aeronave está de cabeça para baixo, boiando no mar. O helicóptero tinha decolado de um heliporto no Recreio dos Bandeirantes e seguia para Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Fonte: Agência Brasil