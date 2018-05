Heinz cria maior rótulo de ketchup do mundo e promove voo de balão em ação

O rótulo levou cerca de 30 dias para ficar pronto

A marca de ketchup Heinz criou o maior rótulo do mundo com 4.500 metros quadrados e o instalou em um gramado no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, no estado de em São Paulo. Para promover a marca, a Heinz organizou passeios de balão para jornalistas e influenciadores da web.

Leia maisMarca cria linha de roupas para pessoas com deficiênciaMarca italiana é atacada por suporte à escravidão e genocídio

O rótulo tem o tamanho equivalente a quatro piscinas olímpicas, levou cerca de 30 dias para ser feito e exigiu o uso de uma impressora especial. Segundo o Mundo do Marketing, foram mais de 140 horas de impressão. A diretora de marketing da empresa no Brasil, Isabella Rizzo, disse ao site Mix Vale que a ideia surgiu com o objetivo de contar a ideia da campanha, reforçar os ingredientes usados no produto e promover diversão.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Neymar em campanha para Ambev

Créditos: Reprodução

Neymar em campanha para Lupo

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Castrol

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Claro

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Gilette

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Guy Laroche

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Listerine

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Nike

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Panasonic

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para POkerStar

Créditos: Reprodução

Neymar em propaganda para RedBull

Créditos: Reprodução

neymar_volks

Créditos: Reprodução

Neymar em campanha para Ambev

Créditos: Reprodução

Neymar em campanha para Lupo

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Castrol

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Claro

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Gilette

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Guy Laroche

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Listerine

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Nike

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para Panasonic

Créditos: Reprodução

Neymar em comercial para POkerStar

Créditos: Reprodução

Neymar em propaganda para RedBull

Créditos: Reprodução

neymar_volks

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Savage X Fenty: Rihanna de lingerie

Letícia Spiller em ensaio nu

Agildo Ribeiro

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Savage X Fenty: Rihanna de lingerie

Letícia Spiller em ensaio nu

Agildo Ribeiro

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1268226’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL