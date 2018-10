‘Hear Me Now quebrou barreiras’, diz Zeeba, atração do Z Festival

(Foto: Michelle Cadari) Zeeba

Leia maisBack to the 80’s: Peter Hook toca clássicos do New Order e Joy …Cypress Hill sobre shows com DJ dos Beastie Boys: ‘Estamos mais …

Ele é a voz brasileira mais ouvida ao redor do mundo. Quando o seu timbre e assovio entram no hit bombástico Hear Me Now, feito em parceria com Alok e Bruno Martini, qualquer pessoa sabe que é Zeeba que está cantando. Não há quem não conheça a canção e reconheça a sua voz.

“É muito louco pensar que, se somar os plays de ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’ (também em parceria com Alok e Bruno Martini), quase um bilhão de pessoas já ouviram a minha voz pelos serviços de streaming”, diz Zeeba em entrevista ao Virgula. “Eu não imaginava que ela fosse ficar tão grande, tão conhecida. Quando toco fora do país todo mundo canta a letra. A canção cresceu muito rápido”, completa.

Pode se dizer que Hear Me Now uniu todas as tribos. É comum ouvi-la em locais que tocam música sertanejo, funk, indie e até em festas de casamento. Levou a eletrônica no Brasil a outro patamar. “‘Hear Me Now’ quebrou barreiras. Hoje toco em festivais de sertanejo, com Wesley Safadão. Também me apresento em Lollapaloozas e em festas mais eletrônicas. Virou música pop”, celebra ele ao revelar que fez a letra após uma desilusão: “Eu tinha acabado de sair de uma banda de rock que estava dando certo, daí a escrevi para me motivar, e foi essa mensagem que cativou tanta gente, pois dá sensação de conforto”.

Carreira solo e Z Festival

Após o estrondoso sucesso de Hear Me Now, Zeeba segue em carreira solo e será umas das atrações do Z Festival, que acontece nesta quinta, 11, em Porto Alegre, no Pepsi on Stage, dia 13 em Uberlândia, na Arena Sabiazinho, 14 em São Paulo, no Allianz Parque e 16 em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski. A estrela pop cubano-americana Camila Cabello é a headliner.

Para animar ainda mais as suas apresentações no festival, o cantor lançou este mês a música e clipe de Young Again, seu novo hit que já ultrapassou os 500 mil plays. “É uma canção sobre começo de relacionamento, daquela paixão momentânea e frenética, mas que vai sumindo com o tempo. Quando amadurecemos, as coisas vão mudando e acabamos queremos reviver aquilo”, explica o músico, e continua: “É uma música pra cima que pode ser ouvida na balada, de manhã ao acordar ou em uma viagem de carro olhando a estrada”.

Com Live in The Moment, Photographs e Young Again no repertório, Zeeba conta que o próximo desafio é lançar canções em português. “Escrevo música para o mundo e o inglês acaba sendo a língua global. Mas, como tenho muitos fãs brasileiros estou querendo fazer algo voltado pra cá, e tem alguns nomes que tenho em mente para trabalhar junto. IZA, Vitor Kley e Anavitória são alguns deles”, revela.

“Cantei uma música com o Di Ferrero em português e ficou bem legal. Também estive no estúdio com a Mallu Magalhães e temos algumas ideias para finalizar. Então, os fãs podem esperar algo em português em breve”, diz Zeeba, mas avisa: “Minha voz cantando em português fica até diferente (risos)”.

SERVIÇO:

Z Festival em Porto Alegre

Com Camila Cabello, Anavitória, Iza, Vitor Kley, Zeeba, MC WM e Sabrina Bastos

Quando: 11 de outubro

Onde: Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1995 – Anchieta, Porto Alegre – RS)

Horário:16h45

Abertura dos portões:15h

Ingressos: www.bilheteriadigital.com



Z Festival em Uberlândia

Com Camila Cabello, Anavitória, Iza, Make U Sweat, MC WM, DJ Barbara Labres e DJ Thascya

Quando: 13 de outubro

Onde: Arena Sabiazinho (Av. Anselmo Alves dos Santos, 3415 – Tiberi, Uberlândia – MG)

Horário: 16h20

Abertura dos Portões: 14h30

Ingressos: www.livepass.com.br/event/z-festival



Z Festival em São Paulo

Com Camila Cabello, Rouge, Zeeba, Vitor Kley, Make U Sweat, Kvsh e MC WM

Quado: 14 de outubro

Onde: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP)

Horário: 15h25

Abertura dos portões: 14h

Ingressos: www.livepass.com.br/event/z-festival



Z Festival em Curitiba

Com Camila Cabello, Anavitória, CatDealers, Vitor Kley, Zeeba e Make U Sweat

Quando: 16 de outubro

Onde: Pedreira Paulo Leminski (Parque das Pedreiras, R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR)

Horário: 16h45

Abertura dos portões: 15h

Ingressos: www.livepass.com.br/event/z-festival

Shows mais esperados de 2018:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Cypress Hill

9 de outubro em Porto Alegre, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro

Créditos: reprodução

Peter Hook & The Light

10 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Camila Cabello

11 de outubro em Porto Alegre, 13 em Uberlândia, 14 em São Paulo e 16 em Curitiba (Z Festival)

Créditos: reprodução

Franz Ferdinand

11 de outubro em Curitiba, 12 em São Paulo e 13 em Natal

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Celebrating David Bowie

19 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Against Me

19 de outubro em Curitiba, 20 em São Paulo e 21 em Natal

Créditos: reprodução

Shakira

21 de outubro em São Paulo e 23 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Max e Iggor Cavalera

31 de outubro em Belo Horizonte, 3 de novembro em São Paulo e 4 em Porto Alegre

Créditos: divulgação

Barbagallo

2 de novembro em Belém (Se Rasgum), 4 em São Paulo (Balaclava Fest) e 17 em Recife (TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov)

Créditos: divulgação

Mercury Rev

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Warpaint

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Judas Priest

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro e 14 em Belo Horizonte (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Alice in Chains

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Built to Spill

8 de novembro em Belo Horizonte e 9 em São Paulo

Créditos: divulgação

Arch enemy

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Kreator

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Azealia Banks

10 de novembro no Rio de Janeiro, 11 em Curitiba, 14 em Fortaleza, 15 em Recife e 16 em São Paulo

Créditos: reprodução

The Rasmus

11 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

MGMT

13 de novembro em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: divulgação

Connan Mockasin

14 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

Lorde

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

At The Drive In

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival), 17 no Rio de Janeiro e 18 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Cypress Hill

9 de outubro em Porto Alegre, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro

Créditos: reprodução

Peter Hook & The Light

10 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Camila Cabello

11 de outubro em Porto Alegre, 13 em Uberlândia, 14 em São Paulo e 16 em Curitiba (Z Festival)

Créditos: reprodução

Franz Ferdinand

11 de outubro em Curitiba, 12 em São Paulo e 13 em Natal

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Celebrating David Bowie

19 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Against Me

19 de outubro em Curitiba, 20 em São Paulo e 21 em Natal

Créditos: reprodução

Shakira

21 de outubro em São Paulo e 23 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Max e Iggor Cavalera

31 de outubro em Belo Horizonte, 3 de novembro em São Paulo e 4 em Porto Alegre

Créditos: divulgação

Barbagallo

2 de novembro em Belém (Se Rasgum), 4 em São Paulo (Balaclava Fest) e 17 em Recife (TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov)

Créditos: divulgação

Mercury Rev

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Warpaint

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Judas Priest

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro e 14 em Belo Horizonte (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Alice in Chains

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Built to Spill

8 de novembro em Belo Horizonte e 9 em São Paulo

Créditos: divulgação

Arch enemy

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Kreator

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Azealia Banks

10 de novembro no Rio de Janeiro, 11 em Curitiba, 14 em Fortaleza, 15 em Recife e 16 em São Paulo

Créditos: reprodução

The Rasmus

11 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

MGMT

13 de novembro em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: divulgação

Connan Mockasin

14 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

Lorde

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

At The Drive In

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival), 17 no Rio de Janeiro e 18 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

Mais galerias

Peter Hook em São Paulo – 2018

Roger Waters em São Paulo – 2018

Ozzy Osbourne no hospital

Mais galerias

Peter Hook em São Paulo – 2018

Roger Waters em São Paulo – 2018

Ozzy Osbourne no hospital

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1260327’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL