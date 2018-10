HBO reuniu todos os personagens para um especial final de ‘Game of Thrones’

Game of Thrones

A última temporada de Game of Thrones chega em 2019 e a HBO está preparando um especial cheio de emoção para os fãs do seriado.

Sean Bean, que interpretou Ned Stark, disse ao Hollywood Reporter que haverá um especial juntando todos os personagens – vivos e mortos!

“Eles decidiram juntar todos os personagens para esse grande show em Belfast e Conan O’Brien foi o apresentador. Foi o último episódio, então estávamos todos juntos”, disse o ator.

Sean Bean ainda afirmou: “É engraçado, porque nem sempre temos muito contato, você faz vários trabalhos nesse mundo. Parece quando você encontra amigos antigos da escola, é a mesma coisa, como se continuássemos a última conversa que terminamos”.

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Carnlough, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

The Dark Hedges, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Tollymore Forest Park, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Castelo Audley, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Minčeta Tower, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Jesuit Stairs, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Girona Cathedral, Girona, Espanha

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Trsteno Arboretum, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Mývatn, Islândia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Ulica Od Rupa, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Carrer Del Bisbe Josep Cartañà, Girona, Espanha

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik West Harbour, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Janela Azul, Malta

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Girona Cathedral, Girona, Espanha

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Tollymore Forest Park, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Pile Gate, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Attard, Malta

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

