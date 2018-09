‘Hashtags são muito poderosas’, diz Jared Leto sobre #EleNão

(Foto: reprodução/ Instagram) Jared Leto

Jared Leto está no Brasil. O cantor, ator e ganhador do Oscar se apresenta com a sua banda Thirty Seconds to Mars nesta quinta, 27, no Espaço das Américas, em São Paulo. Bem à vontade, de calça de moletom, meias coloridas e gorro azul na cabeça, o astro recebeu o Virgula no hotel em que está hospedado para falar dos shows, fãs brasileiros e política.

“As hashtags são muito poderosas. Às vezes elas vão longe, elevando assuntos a outros níveis”, diz Jared sobre a hashtag #EleNão contra a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência. Ao ser informado que o movimento na internet está crescendo e sendo apoiado até por astros internacionais como Dua Lipa, Imagine Dragons, Cat Power e Tom Morello (do Rage Against the Machine e Prophets of Rage), ele vibra: “Ótimo!”.

“Eu não sou brasileiro e aqui não é meu lugar para me envolver em política. Eu tenho os meus próprios problemas lá no meu país, nos EUA”, fala ele que foi torcedor afinco de Hilary Clinton, concorrente de Donald Trump nas eleições norte-americanas de 2016. “Mas, eu penso que quando uma pessoa é racista e faz qualquer tipo de descriminação, o povo precisa levantar e lutar contra isso. Eu apoio quem luta pelo que acredita”, conclui.

(Foto: Jonah Berry (MTheory)/ divulgação) Jared Leto

Saindo do assunto político e rumando para a música, que é o motivo pelo qual está no Brasil, o astro relembra com carinho de suas últimas passagens por aqui, quando se apresentou no Rock in Rio com o 30STM: “Foi uma das melhores experiências da minha vida tocar nesse que é um dos mais lendários festivais do mundo. Foi único. Agora estou muito empolgado para tocar em São Paulo, Porto Alegre (dia 29, no Pespsi On Stage) e Curitiba (dia 30, no Teatro Positivo)“. Nesse momento, ele pega um pequeno papel, uma ‘cola’, para conseguir pronunciar corretamente os nomes das cidades do sul do país.

“Não vejo a hora de me encontrar novamente com os fãs brasileiros. Com certeza, é um dos melhores públicos do mundo“, finaliza o papo, feliz e tranquilo. Com as duas pernas esticadas em uma mesa de centro.

(Foto: Jonah Berry (MTheory)/ divulgação) Thirty Seconds to Mars

SERVIÇO:

Shows Thirty Seconds to Mars

SÃO PAULO (SP)

Data: 27 de setembro de 2018 (quinta-feira)

Local: Espaço das Américas

Endereço: R. Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo

Ingressos em: livepass.com.br

Classificação etária: 14 anos. Menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

PORTO ALEGRE (RS)

Data: 29 de setembro de 2018 (sábado)

Local: Pepsi On Stage

Endereço: Av. Severo Dullius, 1995 – Anchieta, Porto Alegre

Ingressos em: livepass.com.br

Classificação etária: 14 anos. Menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

CURITIBA (PR)

Data: 30 de setembro de 2018 (domingo)

Local: Teatro Positivo

Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba

Ingressos em: diskingressos.com.br

Classificação etária: 14 anos. Menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Fonte: Vírgula UOL