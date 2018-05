Harry Styles faz pausa em show de São Paulo ao ver fã passar mal

(Foto: reprodução/ Instagram) Harry Styles em São Paulo

Em menos de meia hora de show, Harry Styles, que se apresentou nesta terça, 29, em um Espaço das Américas lotado em São Paulo, interrompeu uma das músicas para saber se uma fã que estava na grade estava passando bem.

Após a saúde da garota ser verificada, o cantor perguntou se ela e o público estavam bem e tocou a música novamente do início, retomando a apresentação normalmente. “São Paulo, como estão se sentindo essa noite? É muito bom voltar ao Brasil. Obrigado por me receberem. Sempre foi um dos meus lugares favoritos pra tocar”, disse o ex-One Direction.

O carinho de Harry com as fãs, em sua maioria crianças e adolescentes que também são vidradas em sua antiga banda, é um show à parte. O músico realmente olha para cada uma delas, manda beijinhos, diz frases de ‘Eu te amo’ e lê os cartazes que levam aos shows. Uma delas pediu para ele dar parabéns para a avó, e ele deu, claro. Um fofo.

Músicas de seu ótimo e primeiro álbum solo foram tocadas, assim como hits do One Direction como Stockholme Syndrome, If I Could Fly e What Makes You Beautiful. Também houve espaço para um cover de Ariana Grande, Just A Little Bit of Your Heart. Todas apresentadas diante de gritos histéricos e ensurdecedores do público que não parava um minuto sequer.

Harry já apresenta maturidade em seu trabalho, mas dificilmente deixará de ser ídolo teen. E as fãs gostam assim.

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

