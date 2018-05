Harry Styles está produzindo uma série baseada em uma pequena parte da sua vida

Harry Styles

Leia maisJovem Pan erra feio em campanha contra a LGBTfobia; Pabllo Vittar …Whitney Houston foi abusada por prima, afirma documentário

Harry Styles é o produtor-executivo de uma nova série que será baseada em uma parte da sua vida. Mais precisamente, da época em que morou com Ben Winston e sua mulher, Meredith.

Harry ficou mais de dois anos de sua vida morando no sótão da casa do produtor, após sair do The X Factor com a banda One Direction, ficando em terceiro lugar.

A série se chamará Happy Together e é uma das novas atrações da CBS. Ela falará sobre um jovem casal que tem sua vida iterrompida quando um cantor famoso vai morar com eles.

Cena de Happy Together

Ben Winston também é produtor-executivo da série. Ele é amigo de Harry e dirigiu alguns clipes do extinto One Direction. Ele ficou na casa dele enquanto esperava sua casa ser reformada. Eram duas semanas só, mas viraram 20 meses!

“Ele estava morando conosco na situação mais mundana. Ninguém nunca descobriu. Mesmo quando saímos para comer, era um bairro tão de família que ninguém sonhou que era realmente ele. Mas ele fez de nossa casa um lar. E quando ele se mudou, ficamos tristes”, contou Ben para a Rolling Stone.

O personagem baseado no Harry será interpretado pelo ator australiano Felix Mallard. Confira alguns trechos da série?

here’s half of the happy together preview for those of you in other countries pic.twitter.com/ThBuguvyTV

— beck (@erskinerecords) 16 de maio de 2018

and here’s part two! pic.twitter.com/mxPs0G7pQA

— beck (@erskinerecords) 16 de maio de 2018

Fonte: Vírgula UOL