Harry Styles diz que ‘somos todos um pouco gays’

Harry Styles

Em todos os shows dele, fãs exibem a bandeira do arco-íris e e ele recentemente ajudou uma menina a sair do armário.

No último show da sua turnê mundial solo, em San José, na Califórnia, Harry Styles declarou “somos todos um pouco gays” depois que um fã gay disse a ele que o amava.

Depois de ler um sinal de um fã, que dizia: “Eu sou gay e amo você”, Harry, 24 anos, respondeu: “Eu também te amo. Quer dizer, somos todos um pouco gays, não somos?” A fala dele deixou a multidão louca quando os fãs gritaram de alegria com a resposta dele.

O astro, que ficou conhecido com o One Direction, agradeceu aos amigos, família e pessoas que trabalharam com ele. “Para todos os que vieram em algum show, venha nos ver nesta turnê. Eu agradeço do fundo do meu coração. Você mudou minha vida. Eu te amo muito. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado”, afirmou.

A primeira turnê mundial solo de Harry incluiu 89 shows na Europa, América do Norte, América do Sul, Austrália e Ásia . No início desta semana, Harry ajudou um fã a sair do armário para os pais durante o show, quando ele percebeu que ela estava segurando uma placa na multidão.

15 coisas que você talvez não saiba sobre Harry Styles – Rei do rock

1 – A primeira música que Harry sabia todas as palavras era ” The Girl Of My Best Friend ‘ por Elvis Presley

Créditos: Giphy

É fã de nudismo!

2 – Harry adora ficar nu. “É muito libertador, eu me sinto tão livre”, disse certa vez

Créditos: Giphy

Alô, Rodrigo Hilbert!

3 – Harry Styles fala francês fluente, adora cozinhar e sabe fazer tricô! Inclusive, ele fazia tricô durante as turnês do One Direction

Créditos: Giphy

Viciado em rabiscar o corpo!

4 – Harry Styles tem mais de 50 tatuagens

Créditos: Giphy

Ritual pré-show

5 – Ele sempre leva uma vela para todos os show. Isso porque ele quer sempre que os locais tenham o aroma da sua casa

Créditos: Giphy

Não quer ser príncipe!

6 – Questionado certa vez sobre qual personagem da Disney seria, ele escolheu Sebastião, de A Pequena Sereia. Beijo, príncipe Eric!

Créditos: Giphy

Pizza!

7 – Harry certa vez gastou US$ 3 mil em pizzas para serem entregues para moradores de rua em Los Angeles, nos Estados Unidos

Créditos: Giphy

Múltiplos talentos!

8 – Harry Styles sabe fazer malabarismo e tocar kazoo

Créditos: Giphy

Ama romances!

9 – Seus filmes favoritos são Simplesmente Amor, Titanic e Diário de Uma Paixão

Créditos: Giphy

É roqueiro de coração!

10 – Talvez isso explique muito sobre seu novo álbum. Apesar de ser conhecido pelo pop, as inspirações musicais de Harry são Beatles, Elvis, Coldplay e Kings of Leon

Créditos: Giphy

Fobia!

11 – Ele sofre de ofidiofobia, o que significa que ele tem pavor de cobras e serpentes

Créditos: Giphy

Quatro mamilos?

12 – Ele tem duas pintas embaixo dos mamilos, o que faz parecer que o rapaz tem quatro mamilos. Chegaram até a dizer que ele tinha uma condição médica que se chamava “supernumerary nipple”

Créditos: Giphy

Fala até quando dorme!

13 – O fato se chama sonilóquio, mas só quer dizer que ele costuma falar bastante quando dorme e nem percebe

Créditos: Giphy

Ama os animais!

14 – Harry Styles já disse que é um grande fã de animais, mas o que ele realmente ama são tartarugas

Créditos: Giphy

Primeiro show foi…

15 – O primeiro show que Harry foi na vida foi para ver Nickelback, em Manchester, no Reino Unido

Créditos: Giphy

FIM!

Créditos: Giphy

Fonte: Vírgula UOL