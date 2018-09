Hamburgueria de SP ganha masmorra medieval e duelo de espadas

Masmorra na Taverna Medieval. Foto: Marcos Mesquita

A hamburgueria temática Taverna Medieval, em São Paulo, é toda inspirada no universo da Idade Média, desde o cardápio até o ambiente. Recentemente, o local ganhou até uma masmorra, que lembra as prisões subterrâneas dos antigos castelos.

O novo espaço conta com grilhões (que são antigas algemas medievais), grandes portões, passagem secreta, além da pouca de luz, o que confere um clima todo medieval.

Para encerrar as comemorações de dois anos de sucesso que rolaram durante todo o mês de setembro, neste domingo, dia 30, haverá um duelo de espadas– Ordo Draconis Belli, dança – Draummur, música – Olam Ein Sof, brinde no arco e flecha para quem acertar o alvo, quiz medieval com brindes e runa especial.

Também como parte da celebração, dois novos hambúrgueres são servidos apenas neste mês e o mais pedido entrará para o cardápio principal. São eles:

– Mestre Paladino – R$ 36,00 – Pão australiano, 180 g de blend bovino, pepperoni, queijo gorgonzola, rúcula e catupiry

– Justiceiro do Fim do Mundo -R$ 36,00 – Bovino de 160g empanado e recheado com queijo cacciocavalo e castanha de caju, com alface chifonet no pão australiano, acompanha cebola crispy e maionese de manjericão.

Novo ambiente da Taverna Medieval. Foto: Marcos Mesquita

RPG, barco viking e bebidas ‘mágicas

Inaugurada em setembro de 2016, no bairro da Vila Mariana, a casa recebe apaixonados por games para curtir RPG e jogos de tabuleiro, além de poder comer os hambúrgueres dentro de um barco viking (mediante reserva). Na Taverna Medieval, os garçons vestidos como personagens medievais oferecem também “bebidas mágicas” do cardápio às “miladies” e aos “milordes”. Sim, eles só chamam os clientes assim. Você também pode experimentar o hidromel, uma das bebidas mais antigas do mundo, em um copo de vidro com uma caveira, inspiração viking.

Serviço:

Taverna Medieval

Endereço: Rua Gandavo, 456 – Vila Mariana – São Paulo/SP.

Reservas: (11) 4114-2816 – 2609-3891

Horário de funcionamento: de terça a quinta-feira das 18h às 23h.

Sextas e sábados das 18h às 1h.

Domingos das 18h às 23h.

Acesso a deficientes físicos.

E-mail: mensageiro@tavernamedieval.com.br

Fonte: Vírgula UOL