Hambúrguer com pastel reúne o melhor da fritura

Hambúrguer de pastel

Leia maisComidas que as pessoas ao redor do mundo consomem após noite de …Mulher dá escândalo e vai presa por não ser permitida a beber …

A culinária brasileira acaba de chegar ao auge. Uma hamburgueria no Ceará inventou o hambúrguer de pastel. A iguaria reúne o que há de melhor em fritura.

No lugar do pão, dois pastéis redondos. A invenção é da hamburgueria Barney’s, que introduziu o prato como brincadeira de primeiro de abril. Deu tão certo que o sanduíche ficou no cardápio.

No Instagram da lanchonete choveram comentários positivos sobre a receita incomum.

Veja nossa galeria de laricas para curar ressaca de madrugada pelo mundo:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Holanda, shawarma

O shawarma, ou seu primo o kebab, são populares em toda a Europa. Especialmente popular em Berlim, onde os imigrantes turcos trouxeram sua cozinha, este delicioso prato é baseado em fatias de carne assada cozida. As aparas suculentas são enroladas em um pita e cobertas com uma variedade de legumes, batatas fritas e condimentos. Na Holanda, o shawarma especialmente popular é muitas vezes coberto com uma generosa camada de molho de alho.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Índia, golgappa

Pão indiano frito com chutney de tamarindo, chili, masala, batata, cebola e grão de bico. A água aromatizada é tipicamente amarga e picante

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Japão, Okonomiyaki, a panqueca ou pizza japonesa

Esta especialidade regional de Hiroshima e Kansai é preparado com uma fina camada de massa coberta com ovos, repolho, carne (geralmente barriga de porco), lulas, macarrão e queijo coberto com molho especial.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Turquia, işkembe çorbası

Sopa de tripas? Isso pode parecer uma escolha estranha, mas é do que se trata a işkembe çorbası

Créditos: Reprodução/My Modern Met

México, carnita de porco

Feito ou com banha de porco, as carnitas se originaram no estado mexicano de Michoacán. A carne suculenta e temperada e servida com coentro, salsa e guacamole em tortilhas.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Itália, suppli al telefono

Originário da área em torno de Roma, estas bolas de arroz frito são chamados de “telefono al” por uma razão. As bolas, que contêm arroz e um molho de carne de tomate, incluem um centro mozzarella. Depois que as bolas foram fritadas, a corda de queijo derretido é uma reminiscência de um cordão de telefone de volta quando usamos telefones com cordas. Este lanche barato é comumente encontrado como um aperitivo em pizzarias e lojas que vendem pizza em fatia.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Londres, Brick Lane Beigal Bake

Beigal Bake em Brick Lane é uma instituição. Desde 1977, eles servem bagels frescos recheados com carne seca ou moída com queijo cremoso e salmão

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Rússia, chebureki

Chebureki é uma espécie de pastel com carne picada e cebola. O alimento era o prato nacional dos tártaros da Crimeia.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Geórgia, khachapuri

Prato georgiano tradicional. O khachapuri é um pão com queijo recheado com ovo.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Vietnã, bahn mi

Um termo para todos os tipos de pão, bahn mi refere-se principalmente à baguette francesa, que foi introduzida durante o colonialismo. É sinônimo também de sanduíches recheado. O recheio pode variar, mas muitas vezes leva barriga de porco coberta com uma variedade de legumes como pepinos, cenouras em conserva e rabanetes brancos.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

MIssion Viejo, Califórnia, tacos de carne

Tacos de carne são servidos com um lado de molho de rabanete cremoso coberto com repolho desfiado

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Canadá, poutine

Originários de Quebec, eles se tornaram o lanche simbólico nacional. É feito com batata frita coberta com coalhada e molho. Você pode também adicionar uma variedade de carnes.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Turquia, islak

Os hambúrgueres de Islak são conhecidos como “hambúrgueres molhados” por serem servidos com molho de tomate

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Argentina, empanadas

Espécie de pão recheado

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Escócia, haggis balls

Haggis é um prato tradicional da cozinha escocesa e consiste num bucho de carneiro recheado com vísceras

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Nova York, pedaço de pizza

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Malásia, espetinho de carne

Créditos: Reprodução/My Modern Met

El Salvador, banana frita

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Coreia do Sul, cachorro quente com batata enrolada

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Estados Unidos, donuts

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Reino Unido, sanduíche de bacon

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Amsterdam, máquinas Febo. Vende cachorro quente e salgados como croquete

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Holanda, shawarma

O shawarma, ou seu primo o kebab, são populares em toda a Europa. Especialmente popular em Berlim, onde os imigrantes turcos trouxeram sua cozinha, este delicioso prato é baseado em fatias de carne assada cozida. As aparas suculentas são enroladas em um pita e cobertas com uma variedade de legumes, batatas fritas e condimentos. Na Holanda, o shawarma especialmente popular é muitas vezes coberto com uma generosa camada de molho de alho.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Índia, golgappa

Pão indiano frito com chutney de tamarindo, chili, masala, batata, cebola e grão de bico. A água aromatizada é tipicamente amarga e picante

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Japão, Okonomiyaki, a panqueca ou pizza japonesa

Esta especialidade regional de Hiroshima e Kansai é preparado com uma fina camada de massa coberta com ovos, repolho, carne (geralmente barriga de porco), lulas, macarrão e queijo coberto com molho especial.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Turquia, işkembe çorbası

Sopa de tripas? Isso pode parecer uma escolha estranha, mas é do que se trata a işkembe çorbası

Créditos: Reprodução/My Modern Met

México, carnita de porco

Feito ou com banha de porco, as carnitas se originaram no estado mexicano de Michoacán. A carne suculenta e temperada e servida com coentro, salsa e guacamole em tortilhas.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Itália, suppli al telefono

Originário da área em torno de Roma, estas bolas de arroz frito são chamados de “telefono al” por uma razão. As bolas, que contêm arroz e um molho de carne de tomate, incluem um centro mozzarella. Depois que as bolas foram fritadas, a corda de queijo derretido é uma reminiscência de um cordão de telefone de volta quando usamos telefones com cordas. Este lanche barato é comumente encontrado como um aperitivo em pizzarias e lojas que vendem pizza em fatia.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Londres, Brick Lane Beigal Bake

Beigal Bake em Brick Lane é uma instituição. Desde 1977, eles servem bagels frescos recheados com carne seca ou moída com queijo cremoso e salmão

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Rússia, chebureki

Chebureki é uma espécie de pastel com carne picada e cebola. O alimento era o prato nacional dos tártaros da Crimeia.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Geórgia, khachapuri

Prato georgiano tradicional. O khachapuri é um pão com queijo recheado com ovo.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Vietnã, bahn mi

Um termo para todos os tipos de pão, bahn mi refere-se principalmente à baguette francesa, que foi introduzida durante o colonialismo. É sinônimo também de sanduíches recheado. O recheio pode variar, mas muitas vezes leva barriga de porco coberta com uma variedade de legumes como pepinos, cenouras em conserva e rabanetes brancos.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

MIssion Viejo, Califórnia, tacos de carne

Tacos de carne são servidos com um lado de molho de rabanete cremoso coberto com repolho desfiado

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Canadá, poutine

Originários de Quebec, eles se tornaram o lanche simbólico nacional. É feito com batata frita coberta com coalhada e molho. Você pode também adicionar uma variedade de carnes.

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Turquia, islak

Os hambúrgueres de Islak são conhecidos como “hambúrgueres molhados” por serem servidos com molho de tomate

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Argentina, empanadas

Espécie de pão recheado

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Escócia, haggis balls

Haggis é um prato tradicional da cozinha escocesa e consiste num bucho de carneiro recheado com vísceras

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Nova York, pedaço de pizza

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Malásia, espetinho de carne

Créditos: Reprodução/My Modern Met

El Salvador, banana frita

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Coreia do Sul, cachorro quente com batata enrolada

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Estados Unidos, donuts

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Reino Unido, sanduíche de bacon

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Amsterdam, máquinas Febo. Vende cachorro quente e salgados como croquete

Créditos: Reprodução/My Modern Met

Mais galerias

Carla Perez mostra mansão na Bahia

Melhores sorvetes de Nova York

Casa Cor 2018

Mais galerias

Carla Perez mostra mansão na Bahia

Melhores sorvetes de Nova York

Casa Cor 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1205839’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL