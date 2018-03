Halsey vem ao Brasil para shows em São Paulo e Rio de Janeiro

Divulgação Halsey

Halsey anunciou novas datas da turnê mundial nesta segunda (26) e elas incluem o Brasil. Ela fará duas apresentações no país, em São Paulo, no dia 6 de Junho, no Espaço das América, e no Rio de Janeiro, no dia 7 de Junho, no Vivo Rio.

Na América Latina, Lauren Jauregui do Fifth Harmony – que faz participação na música de Halsey, Strangers, será a convidada na turnê . O anúncio da turnê da Halsey vem após o lançamento de seu novo single Alone, que conta com a participação de Big Sean e Stefflon Don.

Halsey tem ido além da música, a marca de luxo Yves Saint Laurent, recentemente, a indicou como embaixadora da YSL Beauté, em que ela irá ajudar a criar e compartilhar looks de maquiagem para a marca.

Ela também fará sua estreia nas telonas, estreando no elenco do filme animado Teen Titans GO! como a voz da Mulher Maravilha – nos cinemas em 27 de Julho nos Estados Unidos.

Recentemente, Halsey fez um discurso na Marcha das Mulheres de 2018 pedindo por igualdade. Sua oratória expressiva tem sido vista milhões de vezes e mexeu com pessoas de todo o mundo.

Haverá uma pré-venda exclusiva para fãs da artista no dia 03 de abril, a partir das 10 horas, até às 23h59 do mesmo dia. As vendas gerais serão abertas no dia 04 de abril, às 10 horas na Internet em até 3x sem juros, através do site www.eventim.com.br/halsey (http://www.eventim.com.br/halsey) e ao meio-dia na bilheteria oficial. Ingressos poderão ser parcelados em até 3x sem juros, e é permitida a compra de até 08 ingressos por CPF. Para o show do Rio de Janeiro, parte dos ingressos serão vendidos exclusivamente pelo site do Queremos.









Fonte: Vírgula UOL