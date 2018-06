Haja coração! Risco de infarto mais que dobra durante Copa do Mundo

Cuidados antes do jogo e durante a partida são essenciais

Um estudo publicado no The New England Journal of Medicine alertou para o risco de infarto e morte súbita durante jogos da Copa do Mundo. Segundo pesquisa realizada com base nos dados do mundial de 2006, a incidência de ataques cardíacos e morte súbita aumentou 2,66 no período. Pesquisadores analisaram informações de pacientes que deram entrada em hospitais de Munique em dias de jogos da Alemanha entre 9 de junho e 9 de julho de 2006. As informações foram publicadas pelo site Fox26.

“A maior incidência foi observada durante as primeiras duas horas após o início de cada jogo, com certeza associada ao pico do estresse sofrido pelos torcedores”, afirmou o coordenador do Centro de Treinamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) Sergio Timerman. Os principais casos registrados foram infarto do miocárdio, 2,49 vezes mais; angina, 2,61 vezes mais; e arritmia cardíaca, 3,07 vezes mais.

Para reduzir riscos de infarto, o cardiologista indicou uma boa noite de sono antes do dia da partida e evitar bebidas alcoólicas em excesso, comidas pesadas e gordurosas.

Fonte: Vírgula UOL