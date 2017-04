Haim divulga novo teaser de disco que vai sair no dia 27 de abril

Um dos discos mais legais de 2013, sem dúvida, foi a estreia do Haim, Days Are Gone. De lá pra cá se passaram quase quatro anos e o mundo não viu um som novo das moças.

Até agora. Nos últimos dias, a banda tem divulgado alguns “teasers” em suas redes sociais.

No primeiro, postado no dia 20 de abril, Danielle Haim aparece tocando bateria:

No segundo, postado hoje, a banda inteira aparece tocando bateria:

April 27, 2017 — 9AM ET pic.twitter.com/DqeXcYmpcQ — HAIM (@HAIMtheband) April 24, 2017

Tudo indica que será um disco com muita bateria. Vamos aguardar.

Fonte: Vírgula UOL