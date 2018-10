Hailey Baldwin estaria pensando em mudar seu sobrenome para Bieber

Hailey Baldwin e Justin Bieber

Hailey Baldwin solicitou este mês um registro para mudar de nome. Não ficou claro se a modelo iniciou o processo para mudar legalmente seu sobrenome para Bieber, de acordo com documentos publicados pelo Yahoo Entertainment.

Hailey apresentou a papelada no dia 10 de outubro para registrar ‘Hailey Bieber’ e também ‘HRB3’ como marca de uma linha de roupas. Ela também quer registrar como marca seu nome de solteira, Hailey Baldwin.

Hailey Baldwin e Justin Bieber estão noivos e desde setembro rolam rumores de que o casamento dos dois já teria até acontecido. A modelo já negou, mas apagou a mensagem no Twitter.

Os dois foram vistos em um cártorio em Nova York, nos Estados Unidos. Eles já teriam se casado oficialmente, mas ainda planejam fazer um festão para familiares e amigos.

Camila Cabello, cantora

Créditos: Reprodução

Hailey Baldwin é a mulher mais sexy do mundo, segundo a Maxim!

Créditos: Reprodução

Kendall Jenner, modelo

Créditos: Reprodução

Kylie Jenner, socialite e empresária

Créditos: Reprodução

Ashley Graham, modelo

Créditos: Reprodução

Cara Delevingne, atriz e modelo

Créditos: Reprodução

Isabeli Fontana, modelo brasileira

Créditos: Reprodução

Alessandra Ambrosio, modelo brasileira

Créditos: Reprodução

Emma Stone, atriz

Créditos: Reprodução

Ashley Moore, modelo

Créditos: Reprodução

Becky G, cantora

Créditos: Reprodução

Bregje Heinen, modelo

Créditos: Reprodução

Bridget Malcom, modelo

Créditos: Reprodução

Candice Swanepoel, modelo

Créditos: Reprodução

Chanel Iman, modelo e artiz

Créditos: Reprodução

Daisy Ridley, atriz e estrela da franquia 'Star Wars'

Créditos: Reprodução

Margot Robbie, atriz

Créditos: Reprodução

Deepika Padukone, atriz de Bollywood

Créditos: Reprodução

Delilah Belle Hamlin, modelo

Créditos: Reprodução

Doutzen Kroes, modelo

Créditos: Reprodução

Edita Vilkeviciute, modelo

Créditos: Reprodução

Emily DiDonato, modelo

Créditos: Reprodução

Halsey, cantora

Créditos: Reprodução

Georgia Fowler, modelo

Créditos: Reprodução

Hailee Steinfeld, cantora e atriz

Créditos: Reprodução

Haley Bennett, atriz

Créditos: Reprodução

Hannah Davis Jeter, modelo

Créditos: Reprodução

Ireland Baldwin, modelo e filha de Alec Baldwin e Kim Basinger

Créditos: Reprodução

Irina Shayk, modelo

Créditos: Reprodução

Iskra Lawrence, modelo

Créditos: Reprodução

Janelle Monáe, cantora e atriz

Créditos: Reprodução

Joan Smalls, modelo

Créditos: Reprodução

Jocelyn Chew, modelo

Créditos: Reprodução

Jourdan Dunn,modelo

Créditos: Reprodução

Katy Perry, cantora

Créditos: Reprodução

Kelly Gale, modelo

Créditos: Reprodução

Laís Ribeiro, modelo brasileira

Créditos: Reprodução

Lana Del Rey, cantora

Créditos: Reprodução

Lily-Rose Depp, modelo

Créditos: Reprodução

Martha Hunt, modelo

Créditos: Reprodução

Megan Williams, modelo

Créditos: Reprodução

Natasha Poly, supermodelo russa

Créditos: Reprodução

Nina Agdal, modelo

Créditos: Reprodução

Romee Strijd, modelo

Créditos: Reprodução

Rosie Huntington-Whiteley, atriz e modelo

Créditos: Reprodução

Ruth Negga, atriz

Créditos: Reprodução

Selah Marley, cantora

Créditos: Reprodução

Sistine Stallone, modelo e filha de Sylvester Stallone

Créditos: Reprodução

Sofia Boutella, bailarina e atriz

Créditos: Reprodução

Solange Knowless, cantora

Créditos: Reprodução

Emma Watson, atriz

Créditos: Reprodução

Solveig Mørk Hansen, modelo

Créditos: Reprodução

Stella Maxwell, modelo

Créditos: Reprodução

Taryn Manning, atriz de 'Orange is The New Black'

Créditos: Reprodução

Tessa Thompson, atriz de 'Dear White People' e 'Creed'

Créditos: Reprodução

Zoë Kravitz

Créditos: Reprodução

Dakota Johnson, atriz

Créditos: Reprodução

Adriana Lima, modelo brasileira

Créditos: Reprodução

Alex Morgan, jogadora de futebol

Créditos: Reprodução

Alexandra Daddario, atriz

Créditos: Reprodução

Alexis Ren, modelo e estrela do Instagram

Créditos: Reprodução

Alicia Vikander, atriz

Créditos: Reprodução

Aline Weber, modelo brasileira

Créditos: Reprodução

Alison Brie, atriz de 'Mad Man'

Créditos: Reprodução

Anna Gasser, snowboarder

Créditos: Reprodução

Anne Vyalitsyna, modelo

Créditos: Reprodução

Barbara Palvin, modelo

Créditos: Reprodução

Bella Hadid, modelo

Créditos: Reprodução

Bo Krsmanovic, modelo

Créditos: Reprodução

Charlotte McKinney, modelo

Créditos: Reprodução

Chrissy Teigen, apresentadora e mulher de John Legend

Créditos: Reprodução

Danielle 'Summer Rae' Moinet, estrela do WWE

Créditos: Reprodução

Devon Windsor, modelo

Créditos: Reprodução

Elsa Hosk, modelo

Créditos: Reprodução

Emanuela de Paula, modelo brasileira

Créditos: Reprodução

Emily Sears, modelo

Créditos: Reprodução

Evan Rachel Wood, atriz

Créditos: Reprodução

Gigi Hadid, modelo

Créditos: Reprodução

Gugu Mbatha-Raw, atriz

Créditos: Reprodução

Hailey Clauson, modelo

Créditos: Reprodução

Hannah Ferguson, modelo

Créditos: Reprodução

Hilary Knight, jogadora de hóquei

Créditos: Reprodução

Ilfenesh Hadera, atriz

Créditos: Reprodução

Jasmine Sanders, modelo

Créditos: Reprodução

Jasmine Tookes, modelo

Créditos: Reprodução

Jessica Strother, modelo

Créditos: Reprodução

Josephine Skriver, modelo

Créditos: Reprodução

Kara Del Toro, modelo

Créditos: Reprodução

Kelly Rohrbach, atriz e modelo

Créditos: Reprodução

Lana Zakocela, modelo

Créditos: Reprodução

Lily Aldridge, modelo

Créditos: Reprodução

Lindsey Vonn, atleta

Créditos: Reprodução

Nibar Madar, modelo

Créditos: Reprodução

Paige VanZant, lutadora de UFC

Créditos: Reprodução

Priyanka Chopra, atriz

Créditos: Reprodução

Robin Holzken, modelo

Créditos: Reprodução

Sara Sampaio, modelo

Créditos: Reprodução

Taylor Hill, modelo

Créditos: Reprodução

Thandie Newton, star of One Half of a Yellow Sun.

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL