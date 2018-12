‘Há alguns anos, não sabíamos nada do Brasil’, diz Cumbia All Stars

Cumbia All Stars

Com suas guitarras virtuosas e riquíssimas percussões, o Cumbia All Stars está ligado diretamente à criação deste gênero nos anos 1970. O grupo peruano é atração do Festival Mucho!, de música latina, que chega a sua segunda edição, em São Paulo, com grande elenco: Miss Bolivia, Cumbia All Stars, Los Espíritus, Baleia, Tuyo, Santa Mala e La Madre del Borrego.

O Cumbia All Stars é um time dos sonhos que une nomes como Manuel Pecho, Lucho Carrillo, Lucho Reyes, Cesar Nicho, Ernesto “Sanguito” e Hector “Chiquito” músicos com mais de 40 anos de trajetória e que agora vem percorrendo juntos todo o mundo marcando presença em Festivais e Feiras como Womex (UK), Womad (CHI), Festival Nuits du Su e Fusion Festival (FRA).

Se de cúmbia se trata, por que não escutar os mestres? Leia nossa entrevista com Manuel Pecho, maestro, compositor e baixista:

Existem nomes brasileiros que são referências musicais para você?

Manuel – Infelizmente, antes muito pouca música brasileira chegava ao Peru, por isso não identificamos referências, pelo menos não diretamente, do Brasil. Em vez disso, os nossos camaradas que, mais ou menos, nos anos 1970 começaram a fazer cúmbia peruana na selva peruana, cúmbia amazônica, sem dúvida foram influenciados por alguns ritmos de fronteira do Brasil.

O que está acontecendo na música de hoje em sua opinião?

Manuel – Depois de passear pelo mundo, pudemos ver com otimismo que a música está se tornando universal, tocamos em lugares “estranhos” como Marrocos, País de Gales, etc., com muito boa aceitação. Há mais informações nesta era de coisas que estão acontecendo em outras partes do mundo e os jovens, especialmente, eles estão se apropriando de sons de muitas partes do mundo para criar sua música. Nós achamos que isso ajuda.

Qual característica você acha mais importante em sua geração?

Manuel – Em nossa geração, havia muitas necessidades em todos os sentidos. Em nosso país, havia muitos problemas econômicos e sociais. Acho que isso nos marcou o suficiente, ao mesmo tempo em que nos ajudou, pelo menos em um sentido pessoal, a não baixar a guarda e sair dessa situação.

Você acha que o Brasil um dia estará mais integrado na América Latina? Quais políticas devem ser tomadas?

Manuel – Há alguns anos atrás não sabíamos nada sobre o Brasil, mais do que Pelé e eles jogavam bem futebol. Apesar de estar tão perto, parecia impossível que íamos tocar aí algum dia.

Com este concerto serão três vezes que nos apresentamos neste belo país. Estamos otimistas de que em breve estaremos mais conectados com o Brasil e com a América Latina em geral. Devemos continuar a exigir que nossos governos invistam mais em cultura, que eles saibam que a economia pode ser transferida deste ponto.

SERVIÇO

Festival MUCHO! no Cine Joia

Data: Sábado, 08 de dezembro

Horário:

20h – ABERTURA DAS PORTAS

04H30 – ENCERRAMENTO DO FESTIVAL

Ingressos

Lote 1: Inteira R$ 80 / Meia SOLIDÁRIA R$ 40

Lote 2: Inteira R$ 100 / Meia SOLIDÁRIA R$ 50

Lote 3: Inteira R$ 130 / Meia SOLIDÁRIA R$ 65

Lote 4: Inteira R$ 150/ Meia SOLIDÁRIA R$ 75

Meia SOLIDÁRIA: doação de 1kg de alimento não perecível ou um livro em bom estado.

Vendas

https://www.ingresse.com/festival-mucho-no-cine-joia

Bilheteria do Cine Joia – horário de funcionamento no rodapé do evento.

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA

18 anos.

*Para todos os shows e festas no Cine Joia há um lote promocional para as 10 primeiras pessoas que comprarem o ingresso na bilheteria. Os valores variam de R$ 1,00 a R$ 10,00 e cada pessoa só pode comprar 1 ingresso promocional.

Compre ingressos somente pelo canal oficial. Não estrague a noite comprando de cambistas ou terceiros.

INGRESSE

A venda de ingressos é de responsabilidade da ticketeira e todas as dúvidas relacionadas ao assunto devem ser encaminhadas para o email: contato@ingresse.com. Para mais informações, acesse: bit.ly/IngresseJoia

CINE JOIA

Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade – São Paulo/SP

www.cinejoia.tv

www.facebook.com/cinejoia

www.instagram.com/cine_joia

Telefone: (11) 3101-1305

Cartões de crédito e débito: Elo, Visa, Mastercard, Diners e American Express (não aceitamos cheques).

Horário da bilheteria: segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 14h e das 15h às 18h.

*Aos fins de semana e feriados, a bilheteria só abre em dia de show, 1h antes da abertura oficial da casa.

Capacidade: 992 pessoas (o Cine Joia respeita a lotação máxima determinada por lei).

Chapelaria: R$ 5,00.

Possui área de fumantes e acesso para pessoas com deficiência

Miss Bolivia em foto de Erin OMalley

Créditos: Erin OMalley

Santa Mala

Créditos: Divulgação

Cumbia All stars

Créditos: Divulgação

Festival Mucho! 2018

Créditos: Divulgação

Cumbia All stars

Créditos: Divulgação

Cumbia All stars

Créditos: Divulgação

Miss Bolivia em foto de Erin OMalley

Créditos: Erin OMalley

Santa Mala

Créditos: Divulgação

Cumbia All stars

Créditos: Divulgação

Festival Mucho! 2018

Créditos: Divulgação

Cumbia All stars

Créditos: Divulgação

Cumbia All stars

Créditos: Divulgação

