Gusttavo Lima posta vídeo em clube de tiros e pede Revogação do Estatuto do desarmamento

Os Estados Unidos estão vivendo uma grande discussão sobre as armas de fogo, após o último massacre na Flórida, que deixou 17 mortos. Mas, aparentemente, isso não interessou muito ao cantor Gusttavo Lima.

O sertanejo publicou em seu Instagram um vídeo em um clube de tiros em Leesburg, na Flórida, nos Estados Unidos, e causou polêmica. “Hoje em dia no Brasil só está desarmado o cidadão de bem. Revogação do Estatuto do desarmamento já… Nossas família e nossas casas protegidas, Barrett .50… Tarde no clube de tiro, thank You brooo @mullertraining !!! #bolsonaro2018@jairmessiasbolsonaro“, afirmou.

Nos comentários, os seguidores do cantor se dividiram. “Decepcionada! Podia ter completado o pensamento sem vangloriar um cara como Bolsonaro, que só fala em matar e proposta boa pra sociedade (econômica, saúde e educação) não diz nada”, apontou uma fã.

“Isso aí cara! @gusttavolima o cidadão de bem tá cansado desses bandidos, de viver refém dessa p****** que tá virando nosso país. Fora ratos de colarinho branco, e balaço na cara de vagabundo covarde que atormenta a sociedade! #bolsonaro2018“, afirmou outro.

Até agora o cantor não se pronunciou sobre o assunto.

