Guns N’ Roses faz contagem regressiva e misteriosa em site: ‘Destruction está vindo’

(Foto: reprodução) Guns N’ Roses

O Guns N’ Roses está preparando uma surpresa para os fãs. Em seu site oficial há uma contagem regressiva e uma frase misteriosa que diz: ”Destruction’ está vindo’. Ainda há desenhos com os rostos dos integrantes em forma de caveira que ficam se alternando rapidamente e repetidamente.

Além disso, um outdoor com os mesmos desenhos dos integrantes foi visto em Londres, promovendo o site. Nele estão Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Izzy Stradlin e Steven Adler, membros que gravaram o clássico e premiado álbum Appetite For Destruction, de 1987.

Foto do Outdoor em Londres

(Foto: reprodução)

Os fãs esperam que ao terminar a contagem regressiva seja anunciado uma edição de luxo e comemorativa do álbum Appetite for Destruction, com músicas remasterizadas e materiais bônus. Ou quem sabe, uma turnê da banda com os membros originais que gravaram o álbum o tocando na íntegra, Pensou?

Vamos aguardar!

1985 – Axl era assim

Créditos: reprodução

1988 – Como o conhecemos <3

Créditos: reprodução

1990 – O sex symbol dos anos noventa

Créditos: reprodução

1991 – Fazendo a alegria dos brasileiros no Rock In Rio

Créditos: reprodução

1991 – Sem camisa e com o short 'clássico'

Créditos: reprodução

1991 – Isso que é estilo

Créditos: reprodução

1994 – Ostentando uma barba ruiva

Créditos: reprodução

1997 – Daí reapareceu com dread locks

Créditos: reprodução

1997 – Mesmo assim ainda um gato

Créditos: reprodução

2001 – Então, se apresentou no Rock In Rio e causou espanto na geral

Créditos: reprodução

2010 – Assumiu um bigode a lá Hulk Hogan

Créditos: reprodução

2011- Mas com visual rock n' roll ainda

Créditos: reprodução

2010 – E umas correntes estilo cafetão

Créditos: reprodução

2011 – Assumindo o visual 'Hulk Hogan' de vez

Créditos: reprodução

2011 – Essa é inesquecível

Créditos: reprodução

2011 – Foto clássica

Créditos: reprodução

2011 – Depois do show

Créditos: reprodução

2015 – Com um aspecto mais 'clean'

Créditos: reprodução

2015 – cantando com o AC/DC

Créditos: reprodução

2015 – novamente com o AC/DC

Créditos: reprodução

2016 – Chegando à América do Sul com o Guns N' Roses em 2016

Créditos: reprodução

