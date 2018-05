Guns N’ Roses exclui música racista e homofóbica de box comemorativo

(Foto: Marc Grimwade,) Gus N’ Roses

Em 29 de junho, o Guns N’ Roses lançará o box de luxo Appetite For Destruction Locked And Loaded, que celebra os 30 anos do álbum clássico Appetite For Destruction. Porém, o material virá sem a música One In a Million, que foi excluída por conter conteúdo racista, homofóbico e xenofóbico.

Em uma entrevista para a Rolling Stone, em 1991, o guitarrista Slash disse: “Eu não achei [a música] legal, mas Axl [Rose] foi muito inflexível em se expressar. Não me arrependo de ter feito a música, apenas lamento o que nós passamos por causa disso”.

A letra de One In a Million diz: “Policiais e negros, saiam do meu caminho/ Não quero comprar nenhuma de suas correntes de ouro hoje”, e “Imigrantes e homossexuais não fazem sentido para mim/ Eles vem para o nosso país e acham que podem fazer o que quiserem”.

As infos são do The Pulse Of Radio.

1985 – Axl era assim

Créditos: reprodução

1988 – Como o conhecemos <3

Créditos: reprodução

1990 – O sex symbol dos anos noventa

Créditos: reprodução

1991 – Fazendo a alegria dos brasileiros no Rock In Rio

Créditos: reprodução

1991 – Sem camisa e com o short 'clássico'

Créditos: reprodução

1991 – Isso que é estilo

Créditos: reprodução

1994 – Ostentando uma barba ruiva

Créditos: reprodução

1997 – Daí reapareceu com dread locks

Créditos: reprodução

1997 – Mesmo assim ainda um gato

Créditos: reprodução

2001 – Então, se apresentou no Rock In Rio e causou espanto na geral

Créditos: reprodução

2010 – Assumiu um bigode a lá Hulk Hogan

Créditos: reprodução

2011- Mas com visual rock n' roll ainda

Créditos: reprodução

2010 – E umas correntes estilo cafetão

Créditos: reprodução

2011 – Assumindo o visual 'Hulk Hogan' de vez

Créditos: reprodução

2011 – Essa é inesquecível

Créditos: reprodução

2011 – Foto clássica

Créditos: reprodução

2011 – Depois do show

Créditos: reprodução

2015 – Com um aspecto mais 'clean'

Créditos: reprodução

2015 – cantando com o AC/DC

Créditos: reprodução

2015 – novamente com o AC/DC

Créditos: reprodução

2016 – Chegando à América do Sul com o Guns N' Roses em 2016

Créditos: reprodução

Fonte: Vírgula UOL