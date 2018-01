Guitarrista do Rage Against The Machine sobre julgamento de Lula: ‘Injusto’

(Foto: Reprodução/Facebook) Tom Morello

Tom Morello, guitarrista do Rage Against The Machine, Ausdioslave e atualmente no Prophets of Rage, se manifestou pelo Twitter sobre o julgamento do ex-presidente Lula, que acontece nesta quarta, 24, em Porto Alegre. O músico escreveu: “O ex-presidente do Brasil Lula está enfrentando um julgamento político para removê-lo das próximas eleições. Injusto! Totalmente anti-democrático! #FiqueComLula”

Para quem conhece o histórico de Morello, sabe que ele tem um posicionamento político voltado à esquerda, e mesmo morando nos EUA está sempre ligado ao que rola na política brasileira e no resto do mundo.

Quando esteve no Brasil com o Rage Against The Machine para se apresentar no festival SWU, em 2010, usou um boné do MST (Movimento Sem Terra) no show. Em 2017, nas apresentações do Prophets of Rage no país, escreveu a frase ‘Fora Temer’ no verso de sua guitarra e fazia questão de mostrá-la durante as músicas.

Confira o tuíte de Morello:

Prophets of Rage

Fonte: Vírgula UOL