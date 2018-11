Guitarrista do Queen fala sobre atuação de Rami Malek: “Ele é incrível”

Rami Malek

Brian May, guitarrista do Queen, elogiou a atuação e dedicação de Rami Malek para viver Freddie Mercury no filme Bohemian Rhapsody. Ele acredita que o ator merece o Oscar pelo papel!

“Ele é incrível. Sem dúvida ele estará na lista de indicações para um Oscar e será bem merecido também”, disse Brian May em entrevista à Press Association.

habitou Freddie ao ponto em que até começamos a pensar nele como Freddie”. “Realmente notável. Vivemos com esse projeto por nove anos e é incrível ver isso indo tão bem”, afirmou.

“Todo mundo deu 200%, desde os atores e técnicos até a equipe de produção e cabelo e maquiagem, todo mundo”, finalizou.

Fonte: Vírgula UOL