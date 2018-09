Guitarrista do Metallica cai no palco e é zoado pelo baterista

(Foto: reprodução/ Instagram) Kirk Hammett

O guitarrista do Metallica, Kirk Hammett, levou o maior tombo durante um show recente na cidade de Sioux Falls, nos EUA, e foi zoado pelo próprio baterista da banda, Lars Ulrich.

Pelo vídeo, dá pra ver que Hammett tropeçou no chão ao correr e saiu rolando pelo palco. O baixista Robert Trujillo ficou só observando e tentando entender o que estava acontecendo.

Como o guitarrista não se machucou, Ulrich brincou e simulou que estava caindo em outro momento do show, tirando sarro do companheiro de banda.

Confira os momentos abaixo, postados no Instagram do baterista. É hilário!

Visualizar esta foto no Instagram.



Careful in Sioux FALLS (geddit!?)… #wanna #metinsiouxfalls @kirkhammett @robtrujillo

Uma publicação compartilhada por Lars Ulrich (@larsulrich) em 13 de Set, 2018 às 4:59 PDT

Mansão de Kirk Hammett, do Metallica:

Fonte: Vírgula UOL