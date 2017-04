‘Guardiões da Galáxia Vol. 2′ terá CINCO cenas pós-créditos, diz diretor do filme

Senta que lá vem cenas pós-créditos! Segundo James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia Vol. 2 , o blockbuster terá não apenas uma cena pós-créditos, mas cinco!

Como sabemos? Nesta segunda, 17, rolou uma sessão exclusiva do filme somente para a imprensa, em Los Angeles, e o site Screen Rant tuitou que haviam quatro cenas após os créditos. Foi aí que pelo Twitter mesmo, James Gunn o corrigiu dizendo que na verdade são cinco cenas.

Então já sabem, após os créditos não saiam até que as luzes do cinema se ascendam. Veja a resposta do diretor abaixo:

Guardiões da Galáxia Vol. 2 estreia dia 27 de abril no Brasil.

As infos são do Comic Book.

Fonte: Vírgula UOL