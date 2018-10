Guarda Municipal abre Operação Verão nas praias do Rio

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro iniciou hoje (12) a Operação Verão 2018-2019, com 531 guardas municipais atuando no patrulhamento da orla das zonas sul e oeste da cidade, em ações de ordenamento urbano e de trânsito e na prevenção de pequenos delitos. A corporação dá continuidade ao Plano de Prevenção Contra Pequenos Delitos e Arrastões nas Praias, elaborado em janeiro do ano passado e é feita em colaboração entre a Polícia Militar e secretarias sociais da prefeitura.



As ações preventivas visam proporcionar maior sensação de segurança aos banhistas nos fins de semana e feriados. Na orla da zona sul, que já conta diariamente com guardas do Grupamento Especial de Praia e do programa Rio+Seguro, haverá reforço de equipes dos grupamentos de Cães, Motociclistas e de Operações Especiais. A ação mantém a integração com a Polícia Militar por meio de radiocomunicação operando na mesma frequência.

O efetivo conta ainda com 80 câmeras do Centro de Operações Rio, redirecionadas para reproduzir imagens e monitorar o calçadão e a faixa de areia. Flagrantes de crimes são enviados pelo celular para as equipes que atuam na orla e também são cedidas à Polícia Civil, para auxiliar no registro de ocorrências nas delegacias.

“A integração com as Polícias Civil e Militar e o uso da tecnologia tem dado pronta resposta no combate aos delitos praticados na orla, principalmente durante o verão, quando o número de banhistas aumenta muito nas praias. Dessa forma, alinhamos a continuidade das ações conjuntas que têm sido exitosas, proporcionando mais segurança à população e ao nosso turista”, disse a comandante da Guarda Municipal, Tatiana Mendes.

A operação também inclui reforço no patrulhamento nos Parques Madureira e Radical de Deodoro, que contam com piscinas abertas ao público e costumam receber grande público no período.

