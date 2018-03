Grupo tem safári interrompido por um belo gatinho… Quer dizer, um guepardo

Ok, dá uma olhada nisso.

Esse cara estava com seu tio fazendo um safári no Serengueti, ecossistema africano, quando o carro deles recebeu uma visita muito especial (e um pouco assustadora, digamos): um guepardo.

Os visitantes receberam as instruções de não fazer movimentos bruscos e não olhar direito para o animalzinho, que estava tranquilamente dando uma conferida nos bancos do carro em que eles estavam. Depois de 10 minutos, o guepardo enjoou e deu o fora (não sem antes deixar todo mundo apavorado, aparentemente). Veja os vídeos:

Fonte: Vírgula UOL