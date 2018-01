Grupo mata quatro jovens que jogavam videogame em Belford Roxo

Quatro jovens foram executados a tiros em Belford Roxo, no Estado do Rio de Janeiro, no final da noite de ontem (4), quando jogavam videogame na porta de casa de deles. Cerca de 20 jovens conversavam quando um grupo armado passou de carro atirando. As mortes ocorreram quando alguns jovens decidiram sair para comprar sanduíche numa lanchonete no Vale do Ipê 2, onde moravam as vítimas.

Dois adolescentes, um de 13 anos e outro de 14, morreram na hora. Outro homem, de 25 anos, morreu depois, no Parque São Lucas. A polícia informou que o rapaz foi vítima do mesmo grupo, que passou de carro atirando. Os nomes dessas três vítimas não foram revelados.

No Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, morreu hoje (5) André Felipe Ferreira de Almeida, de 21 anos, ferido na mesma ação. No mesmo hospital está internado Matheus Macedo, também baleado pelo grupo de homens armados.

A Polícia Civil informou que a polícia técnica fez a perícia no local do crime e que o caso foi registrado na delegacia de Belford Roxo e, em seguida, transferido para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que vai investigar a dinâmica e a motivação do crime para chegar aos autores da chacina.

Fonte: Agência Brasil